RG Futsal conquista Copa Pablo Marzulo de forma invicta

Nessa ocasião, foi a vez do futsal feminino entrar em cena, com a participação de 5 equipes. O campeonato se destacou como um espetáculo de integração e competitividade. Ao todo, foram disputados 14 jogos, envolvendo mais de 100 atletas.

Dança Alegre Alegrete prossegue nesta segunda-feira com uma intervenção na Venâncio e dois espetáculos

A competição contou com a presença das seguintes agremiações: Arena, RG Futsal, Baita Chão, Cruzeiro e Ranek de Rosário do Sul. O sistema de confrontos adotado foi o “todos contra todos”, proporcionando assim que todas as equipes se enfrentassem.

Os quatro melhores classificados disputaram as semifinais. A decisão do título ficou entre as equipes do RG e Ranek. Nos segundos finais, a equipe comandada pelo técnico Rodrigo Gasolina, em uma jogada de puro empenho, marcou o gol que consagrou o RG Futsal como campeão da Copa Pablo Marzulo, com um placar final de 2 a 1. Confira a premiação:

Campeã: RG Futsal

Vice: Ranek (Rosário do Sul)

Terceiro: Baita Chão

Quarto: Participação – Arena Esporte e Lazer

Quinto: Participação – Cruzeiro Alegrete

Prêmios individuais:

Goleadora: Emileide (Ranek) – 7 gols

Defesa Menos Vazada: RG Futsal – Elen, com 4 gols sofridos.

Fotos: Renan Irizaga