Um caminhão que passava pelo local e visualizou o fio caído colocou o veículo para ajudar a sinalizar. A PRF, que cuida do trânsito neste trecho, disse que o frio foi removido do acostamento ainda nesta manhã, mesmo com tempo instável a equipe realizou o trabalho.

É importante que os condutores tenham atenção ao dirigir com as condições climáticas chuvosas. Se a queda do fio fosse sobre a pista o trânsito teria que ser interrompido, comentou um agente da PRF de Alegrete. O tempo está instável na região com a previsão de mais de 70mm de chuva até a próxima segunda- feira ( 25) e o terreno enchargado torna sucetível a queda de postes.