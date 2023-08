Rotas da Inovação é hoje na Fronteira Oeste e Campanha

A agenda está marcada para este 8 de agosto, no auditório da Unimed Região da Fronteira, em Santana do Livramento.

A comitiva da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS (Sict) que está percorrendo o estado chegará a cidade que faz fronteira com o Uruguai, nesta terça-feira, para o encontro do Rotas da Inovação na região Fronteira Oeste e Campanha. O evento contará com a presença de autoridades e lideranças do ecossistema de inovação, que irão avaliar as ações desenvolvidas a partir dos programas da pasta e traçar novos passos para impulsionar a inovação no estado.

A programação se estende das 8h30 às 13h, no auditório da Unimed Região da Fronteira, e inclui apresentações da Sict e de parceiros, bem como o Marco Avaliativo do programa “guarda-chuva” da Sict

— o Inova RS. As inscrições são gratuitas e ocorrem via Sympla.

De acordo com a titular da Sict, Simone Stülp, a formulação de políticas públicas eficientes na área de inovação, ciência e tecnologia envolve discussões com atores da quádrupla hélice regional (governo, setor privado, sociedade civil organizada e universidades).

“Nos encontros já realizados, em Estrela, na região dos Vales, e em Santa Maria, na região Central, tivemos a participação significativa de representantes dos ecossistemas regionais. Esse diálogo é

essencial para avançarmos a pauta da inovação no estado como um todo”, destaca a secretária.

Os parceiros do Rotas da Inovação são a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do RS (Fapergs), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do RS (Sedec), o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), o Badesul, o Conselho de Inovação e Tecnologia da Federação das Indústrias do RS (Citec/Fiergs), a Federasul e a Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação (Reginp). Até outubro, a comitiva visitará as oito regiões do estado para debater a inovação.

Sobre o evento:

O quê: Rotas da Inovação, comitiva liderada pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS

Quando: 8 de agosto de 2023, a partir das 8h30

Onde: Auditório da Unimed Região da Fronteira (Av. Vinte Quatro de Maio, 1.016, Centro, Santana do Livramento).

Programação*:

8h30 – Credenciamento

9h – Estratégias de Inovação

Apresentação de cases de sucesso e oportunidades de fomento a inovação, ciência, tecnologia e empreendedorismo. Participação da Fapergs, Sedec/RS, Badesul, BRDE, Citec/Fiergs, Federasul e Reginp.

11h – Marco Avaliativo do Inova RS

Avaliação do desenvolvimento do ecossistema de inovação.

Participação da secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, Simone Stülp, e gestores de inovação da região Fronteira Oeste e Campanha.