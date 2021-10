Saiba como serão aplicados os 283 milhões do orçamento de Alegrete em 2022

Na audiência pública de apresentação da LDO 2022 , realizada na manhã de quarta-feira, na Câmara Municipal, foi analisada a distribuição dos recursos do Orçamento do próximo ano. A reunião, coordenada pelo presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, vereador Cléo Severo Trindade, teve a participação dos demais membros da Comissão, Luciano Belmonte, vice-presidente e Dileusa Alves, relatora, assim como a presidente da Câmara, vereadora Firmina Soares e os vereadores Anilton Oliveira, Moisés Fontoura, Eder Fioravante, Fábio Perez Bocão e Itamar Roldriguez. Demais vereadores acompanharam através da TV Câmara.

Representando o Executivo, Jeverson Machado, diretor Substituto de Orçamento e Kátia Martins, diretora de Contabilidade. O assessor Econômico da Câmara, Osório Macedo, apresentou, com o auxílio da tela, os números da LDO , prazos legais e tramitação.



No Demonstrativo da LDO, o Orçamento Total para 2022 é de R$ 283.794.294,00. A maior fatia desse orçamento fica com a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, na ordem de R$ 72.737.702,00. Para o RPPS, o segundo aporte, R$ 52.928.076,00 e a Saúde em terceiro lugar com R$ 51.694.314,00.



O que chamou a atenção dos vereadores e das lideranças de bairros foi a dotação para a Secretaria de Infraestestrutura, com um orçamento de R$ 27.706.765,00.

O vereador Eder Fioravante, líder da bancada do PDT, manifestou sua preocupação pelo fato de os recursos para a Infraestrutura serem reduzidos diante das necessidades da comunidade.

Vereador Fábio Perez Bocão, disse que a Infraestrutura é onde estão as demandas e também questionou o valor destinado. O diretor Jeverson explicou que a Infra não depende só do Livre, mas que tem os contratos.

A diretora de contabilidade, Kátia Martins admitiu que o valor é pouco, mas para aumentar tem de sair de outra secretaria e isso pode acontecer durante a execução do orçamento. O presidente da Comissão, Cléo Trindade lembrou que, em tempos de calamidade, há transferência de recursos.



O presidente da UABA, Airton Alende, defendeu aporte maior não só para a Infraestrutura mas também para a Saúde que tem falta de médicos e de recursos. E aproveitou para defender uma relação mais estreita com a comunidade a fim de que ela participe mais amplamente. Já o representante do Conselho Municipal de Habitação, Claudiomiro Rocha, sugeriu a criação de uma emenda no Orçamento para questão fundiária. O líder do bairro Piola, Joceli Oviedo, cobrou melhor horário para que os dirigentes de bairros possam participar.

O presidente do Bairro Saint Pastous, Reginaldo, agradeceu melhorias em seu bairro e aproveitou para relatar o problema causado por um córrego que, quando chove, inunda as casas no bairro. E disse da necessidade de regularização da quadra de esportes e a pracinha das crianças que está seriamente danificada.



A vereadora Dileusa Alves reforçou que o momento é da comunidade fazer seus pedidos quanto às diretrizes que o prazo é até 18 de outubro. O vereador Anilton Oliveira, disse ser importante trazer a população para a discussão, democratizando o debate.



O presidente da Comissão Cléo Trindade destacou a participação dos dirigentes de bairros e informou que o horário será discutido pela comissão.

Por Alair Almeida