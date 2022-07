Secretária Arita Bergmann vai participar dos 150 anos da Santa Casa de Alegrete

O provedor da Santa Casa de Alegrete, Roberto Segabinazzi, esteve em Porto Alegre nessa semana, ocasião em que foi recebido pela Secretaria Estadual de Saúde, Arita Bergmann, que garantiu sua vinda a Alegrete, para participar da comemoração dos 150 anos da instituição.

O evento será no dia 27 de agosto, no CTG Farroupilha, e vai reunir entidades públicas, militares e civis, que juntamente com os clubes de serviços e pessoas anônimas da nossa comunidade, vêm unindo suas forças para manter a Santa Casa em pleno funcionamento.

“Este será um momento de reconhecimento e agradecimento a pessoas que sempre contribuíram e contribuem para a perpetuidade da nossa Santa Casa, para que possamos prestar um serviço de qualidade à comunidade de Alegrete e região e a presença da secretária Arita, que também será homenageada, muito nos honra”, destaca Segabinazzi.

Santa Casa de Alegrete

O hospital de Alegrete, durante esses 150 anos de existência, já passou por diversas crises sanitárias e financeiras, que foram revertidas com o apoio da comunidade. “Especialmente durante a pandemia, quando faltavam equipamentos, medicamentos e tempo para atender a demanda, profissionais da saúde, juntamente com a generosidade e a força dos alegretenses, conseguiram reverter muitos problemas”, acrescenta.

Esta é uma data significativa, visto que será o início das comemorações do sesquicentenário da Santa Casa de Alegrete, que surgiu em 15 de agosto de 1872, com o objetivo de servir a comunidade alegretense. Hoje, é um hospital regional, atendendo toda a região da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, sendo 11 municípios, com aproximadamente 500 mil habitantes. “A entidade busca a excelência, com atendimento humanizado, honrando seus fundadores, que foram visionários ao superar desafios na criação deste hospital, conclui Segabinazzi.