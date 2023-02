Feira do Livro de Alegrete define Patrono e homenageados

A prefeitura, por meio da secretaria de educação, cultura e desporto em parceria com o Sistema Fecomércio Sesc, estarão a frente do evento que acontece no Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, das 9h às 21h.

Após reunião da comissão de organização, realizada no final do ano passado, ficaram definidos o patrono e homenageados especiais. Ficou encarregado de levar o Lampião do Conhecimento (Símbolo que marca a abertura da feira), o editor, professor e escritor alegretense, radicado em Santa Catarina, André Soltau.

André Soltau é também Historiador (UFSM/RS), Mestre em Educação(UFSC/SC). Desenvolve trabalhos de pesquisa tendo como recorte imagens, memória e cultura contemporânea. Atuou por 20 anos como Professor Universitário no curso de História, Publicidade e Propaganda, Produção Audiovisual, Pedagogia, Música e Jornalismo. Foi criador e coordenador do projeto Escola de Formação Permanente Paulo Freire em Blumenau, de 1996 a 2001, espaço que ofertava formação continuada para aproximadamente 4000 profissionais da educação. Foi também consultor da ONU/MEC coordenando o grupo de ciências humanas entre 2010 e 2013, grupo responsável pela construção dos textos sobre os direitos de aprendizagem no Ensino Fundamental.

Como escritor, lançou em 2005 o livro Palavra-Nômade: O Cinema Nacional em Pauta (Editora Cultura em Movimento – Blumenau/SC) onde trata do cinema nacional com temas provocativos dialogando com a educação estética. No ano de 2009, lançou seu livro de crônicas Para ler com urgência (Editora Casa Aberta – Itajaí/SC). Ganhou nos anos de 2011, 2012 e 2013 o Prêmio ADJORI-SC de Jornalismo, na categoria melhor coluna, pelo Jornal Metas – Gaspar/SC. Seus últimos livros para adultos foram Criancices (2015), de contos (Editora Traços & Capturas – Itajaí/SC) – Vencedor no prêmio Cocali da Fundação Catarinense de Cultura e Poemínimos (2017), de poemas (Editora Traços & Capturas – Itajaí/SC). No ano passado lançou também seu primeiro livro infantil O Caso do Ovo de Forma (Editora Traços & Capturas – Itajaí/SC), que nasce da sua experiência de construir histórias com seus filhos.

A homenageada especial será a professora e coreógrafa Elza Mello, em virtude de seus 25 anos frente a Escola de Dança Ballet Coppélia.

Responsável por homenagear celebridades da área poética e política, a coreógrafa Elza Mello possui um currículo impecável na área da dança clássica, pois desde a tenra idade estuda ballet clássico, com diversas professoras de renome internacional, sendo que na sua adolescência, participou de audições e aulas, até mesmo com uma das primeiras bailarinas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Nora Esteves (atualmente diretora).

O alegretense, radicado em Caxias do Sul, Élvio Gonçalves será o Escritor Homenageado.

Élvio Gonçalves deixou a sua terra natal para viver em Porto Alegre aos 18 anos. Na capital dos gaúchos, teve os seus primeiros contatos com o mundo da propaganda. Mais tarde mudou-se para Caxias do Sul, onde exerceu a profissão de publicitário, escrevendo textos para comerciais de rádio, jornal e televisão. Foi Secretário de Turismo, Coordenador de Comunicação da Prefeitura de Caxias do Sul e Diretor da TV Câmara Caxias. Ativista cultural e apaixonado pelo cinema, Elvio coordenou projetos que promoveram a exibição de filmes nacionais em dezenas de municípios do Rio Grande do Sul. Publicou os livros: Trazmundo e Pegavento – Romance; A Árvore de Colher Estrelas – Infantil; Celeste, a Ovelha Azul – Juvenil (HQ); Romeu sem Julieta – Romance; Conversas Roubadas – Crônicas.

Este ano a feira do livro inova e homenageará instituições que colaboram com a disseminação do livro e da leitura em Alegrete e em 2023 a Sociedade Literária Rui Neves receberá a distinção pelo incansável trabalho desenvolvido nos últimos anos na cidade.

A Sociedade Literária foi criada em 2006 e reestruturada em 2018 com o objetivo de unir pessoas da comunidade na prática da escrita e da leitura. Além dos encontros, realizados mensalmente, o grupo promove sarau poéticos, oficinas literárias, projetos de incentivo a leitura, além de colaborar em eventos literários e culturais realizados no município. É composta por professores, estudantes, artistas, escritores e demais pessoas interessadas na arte da escrita.

Nesse ano a feira contará com atividades pré evento, como uma jornada literária e atividades específicas em escolas municipais e estaduais.