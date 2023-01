Selvageria na madrugada: Marco Tricolor, na BR 290, foi alvo de vandalismo

Todos que passam pela rodovia neste dia, lamentam o crime realizado contra um local que também se tornou um ponto turístico na cidade.

Inaugurado no dia 2 de fevereiro, o marco da Bandeira Gremista, nas dependências do Posto Pilleco, na entrada da cidade de Alegrete e é um monumento que expressa o amor e a paixão dos torcedores de Alegrete pela equipe Tricolor.

Dupla é flagrada, pela BM, com mercadorias furtadas em um contêiner de lixo

Em contato com o Cônsul do Grêmio, ele destacou que recebeu a notícia com muita tristeza e lamentou o episódio de vandalismo. Adão Ramos salientou que será realizado um Boletim de Ocorrência e que será atribuída a responsabilidade ao Sport Club Internacional.

“Também é importante salientar que sempre respeitei o Internacional, além de ser Cônsul do Grêmio sou empresário e no Hotel alegrete tem camiseta do inter autografada e já recebi Jogadores como Andrés Nicolás D’Alessandro e a mãe do Fernandão – Marli Ribeiro da Costa”- pontuou.

O artista Roberto Moacir Ferreira dos Santos, conhecido como Caturra responsável pela pintura entrou em contato com o PAT, disse que a situação é muito frustrante e ressaltou que ficou muito triste ao saber que 15 dias de trabalho foram destruídos por um ato que não há justificativa.

Onda de vandalismo e furtos na cidade é crescente, e o número de PMs diminuiu ainda mais

As imagens pichadas incluem do treinador Renato Portalupi, os cônsules adjuntos, Ritt, Pilecco, atual presidente Alberto Guerra e do ex-jogador do Grêmio Hérnan Barcos, Cleber Xavier entre outros.

O PAT entrou em contato com o Cônsul do Inter, Vilmar Freitas, ele pontuou que no momento que soube já enviou uma nota e entrou em contato com o Comandante da Brigada Militar.

“O Consulado do Sport Clube Internacional vem se solidarizar com o Consulado do Grêmio em virtude dos atos de pichacao e vandalismo ocorridos no Monumento instalado junto a BR 290. Repudiamos tal ato e a torcida Colorada de Alegrete e nosso Consulado não compatua com vandalismo. Esperamos que sejam apurados os fatos e os envolvidos sejam severamente punidos”.