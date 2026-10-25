Semeadura do arroz chega a 60,8% da área prevista em Alegrete

A semeadura do arroz irrigado para a Safra 2026/27 avança em Alegrete. Conforme levantamento atualizado em 9 de outubro pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), o município já semeou 29.393 hectares, o equivalente a 60,80% da área prevista para o cultivo nesta safra.

A intenção de semeadura em Alegrete é de 48.344 hectares. Com isso, restam aproximadamente 18.951 hectares a serem semeados para alcançar a área inicialmente projetada.

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O percentual registrado no município indica que mais da metade da área prevista já recebeu sementes, enquanto as equipes seguem acompanhando a evolução dos trabalhos no campo.

Fronteira Oeste concentra avanço da semeadura

Na Fronteira Oeste, região onde Alegrete está localizado, a área semeada alcança 162.947 hectares, correspondentes a 65,81% da intenção regional. O resultado coloca a região entre as que apresentam maior avanço no plantio de arroz irrigado no Rio Grande do Sul.

Em todo o Estado, foram semeados 282.871,71 hectares, o equivalente a 32,82% da intenção de semeadura para a Safra 2026/27, estimada em 861.778,96 hectares.

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A Zona Sul registra 75.768,60 hectares semeados, atingindo 52,11% da área prevista. Já a Planície Costeira Externa contabiliza 14.905 hectares, ou 14,59% da intenção de cultivo.

Na Planície Costeira Interna, são 13.248 hectares semeados, correspondentes a 10,29% da área projetada. A Campanha soma 10.155,11 hectares, alcançando 8,34%, enquanto a Região Central registra 5.848 hectares, o equivalente a 5,09% da intenção regional.

Acompanhamento da safra

O monitoramento da semeadura é realizado por meio de levantamentos periódicos das equipes regionais, com consolidação das informações pela Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater) do Irga.

Os dados permitem acompanhar o ritmo das operações nas principais regiões produtoras do Estado e verificar a evolução da implantação das lavouras ao longo da safra. Em Alegrete, os números atualizados até 9 de outubro mostram que 29,3 mil dos 48,3 mil hectares previstos já foram semeados, com avanço de 60,80% da área projetada para o ciclo 2026/27.