Semana começa com previsão de forte calor em Alegrete

Segunda-feira, o dia começou muito ensolarado. Com céu limpo, não há previsão de chuva para hoje, porém, a temperatura deve subir bastante chegando aos 36ºC no período da tarde. Já na terça-feira, o padrão se repete. O dia começa com 23ºC e máxima chega aos 38ºC.

Quarta-feira, há previsão de chuva para todo o dia. Segundo o Climatempo, estão previstos 20mm, distribuídos para todos períodos do dia. A temperatura não deve subir muito, irá variar entre 25ºC e 33ºC. Já na quinta-feira, também há possibilidade de chuva, principalmente para o período da noite.

Sexta-feira, o dia começa com o sol entre nuvens e com possibilidade de chuva para o período da tarde. O dia começa com 22ºC e a máxima chega aos 33ºC.