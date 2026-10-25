Canteiro permeável em árvores: projeto segue na Câmara

O projeto que garante um espaço de terra livre ao redor das árvores de Alegrete continua em tramitação na Câmara de Vereadores.

25 de outubro de 2026 Suporte Loup Alegrete, Destaque, Notícias, Política 0
Árvore plantada em calçada, com concreto cobrindo o solo ao redor do tronco
Imagem ilustrativa: árvore de rua cercada por concreto na calçada, no Rio de Janeiro. Foto: Victorgrigas/Wikimedia Commons, sob licença CC BY-SA 3.0.

Na sessão de quinta-feira (15/10), os vereadores derrubaram o parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final (CLJRF), o que permite que a proposta siga adiante.

O que foi decidido na sessão

A CLJRF havia dado parecer contrário à tramitação do Projeto de Lei nº 0063/2026, do vereador Gilmar Martins. Na 59ª Sessão Ordinária, o autor defendeu a derrubada do parecer e informou que já protocolou uma nova proposta, com as adequações apontadas pela comissão. Em votação, o parecer foi derrubado.

O assunto já havia sido debatido na sessão anterior, como o portal mostrou no início do mês.

O que o projeto propõe

A proposta proíbe o uso de concreto, asfalto, cimento ou outros materiais que impeçam a infiltração da água no solo ao redor de árvores, em áreas públicas e privadas. No texto original, os pontos principais são:

canteiro permeável de 1,20 metro por 2,50 metros em volta de cada árvore, com possibilidade de medidas menores conforme o porte da espécie, após avaliação do órgão ambiental do Município;

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prazo de seis meses, depois da publicação da lei, para as adequações;

notificação com 60 dias para regularizar, seguida de multa de 17 Unidades de Referência Municipal (URM), aplicada em dobro em caso de reincidência;

possibilidade de o Executivo abrir canteiros em imóveis residenciais de famílias de baixa renda, mediante avaliação socioeconômica e disponibilidade orçamentária.

Como uma nova versão foi protocolada com ajustes, os números podem mudar ao longo da tramitação.

Próximos passos

A Câmara retoma os trabalhos com a 60ª Sessão Ordinária na segunda-feira (19), às 18h, e a abertura da 23ª Semana da Câmara. Antes disso, o Legislativo já havia devolvido R$ 500 mil ao Executivo para ações após a tempestade de granizo, outro assunto que marcou outubro.

Fonte: Câmara Municipal de Alegrete (sessão de 15/10/2026).

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