Sessão extraordinária da Câmara vota 23 projetos para 2022

Desde o ultimo dia 15 de dezembro que os vereadores entraram em recesso do exercício legislativo de 2021. Mesmo assim, várias pautas chegam à Casa e eles voltam ao trabalho por conta da necessidade.

Neste dia 22 uma sessão extraordinária fez com com que os 15 edis estivessem no plenário. Nessa sessão estiveram em pauta 23 projetos que precisam de votação.

São projetos de repasses de verbas a entidades de Alegrete que já devem entrar em 2022 com aprovação para que a Prefeitura consiga repassar os recursos e estas seguirem suas atividades normais.

Sessão extraordinária vota projetos para 2022

Importante ressaltar que não existe gastos adicionais com estas sessões extraordinárias, como em anos atrás.

Veja o que foi votado na sessão dia 22.

Projeto de Lei que autoriza ao Poder Executivo a repassar recurso a APAE

Projeto que autoriza a Prefeitura repassar repasse ao CEPAL;

Autoriza repasse recurso ao Residencial Geriátrico Viver;

Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos ao Instituto Fagundes;

Projeto que autoriza o Poder Executivo a repassa recursos à Casa Lar de Alegrete;

Autoriza o Poder Executivo fazer contratação temporária de enfermeiros para atender necessidades da Rede Pública de Saúde.

Autoriza a abertura de crédito adicional especial, no valor de 270.609,79 à Secretaria de Infraestrutura

Autoriza o Poder Executivo abertura de crédito adicional especial no valor de 366.977,28 à Secretaria da Saúde;

Autoriza a realizar abertura de crédito adicional especial no valor de 47.300,00 à Secretaria da Saúde;

Autoriza o Poder Executivo abertura de crédito especial de 14,330 à Secretaria da Saúde;

Projeto que autoriza credito adicional especial de 150.00,00 à Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social;

Autoriza repassar recursos à Santa Casa para despesas com terceiro turno do CAPS;

Autoriza o Executivo a repassar recursos financeiros para custeio de despesas com profissionais e equipes de médicos que atendem nas estratégias de saúde da família;

Autoriza o Executivo a repassar recurso para Santa Casa de Caridade para gestão da UPA;

Autoriza repasse à Santa Casa para custeio de serviço de atendimento compartilhado;

Autoriza repasse à Santa Casa para custeio de profissionais que atuam na modalidade CAPS;

Autoriza o Executivo a repassar recurso à Conferência São Vicente de Paulo;

Autoriza o repasse financeiros à Associação e Pais e Amigos dos Excepcionais;

Projeto de Lei que autoriza repasse de recursos à LAF;

Autoriza o Executivo a repassar recursos à OPAA;

Autoriza o Poder Executivo a realizar abertura de crédito especial no valor de 402.00,00 à Secretaria de Agricultura e Pecuária ( para poço artesiano).

