Setor de serviços assegura números positivos do Caged em março

Conforme dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência na última quinta-feira (28), o município de Alegrete encerrou o mês de março de forma positiva na geração de emprego formal.

No primeiro trimestre de 2022, Alegrete criou 990 postos de trabalhos e fechou 696 vagas com carteira assinada. O pior mês foi janeiro com apenas dois postos de empregos mantidos. A reação iniciou em fevereiro com um saldo positivo de 111 e agora em março findou com 93 postos de trabalho mantidos.

No terceiro mês do ano a cidade admitiu 499 e desligou 406. O setor de serviços foi o responsável pelo números positivos. O setor criou 218 vagas e no final de março encerrou 115 empregos com carteira de trabalho assinada. Um saldo de 113 no setor de serviços.

O saldo negativo ficou por conta do setor de comércio, repetindo o mês de janeiro deste ano. Foram 20 postos de trabalho a mais encerrado em março. O comércio de Alegrete admitiu 119 e desligou 139 (-20). O setor de construção zerou o saldo em março. Das 30 vagas abertas, todas foram encerradas. Já o setor de agropecuário criou apenas uma vaga em março. Foram admitidos 61 e desligados 60. A indústria admitiu 71 e cessou 62 postos de trabalho. Criando nove vagas em março.

Já o Rio Grande do Sul fechou o primeiro trimestre deste ano com saldo positivo na geração de emprego formal. O Estado abriu 56,3 mil vagas com carteira assinada de janeiro a março. O montante é resultado de uma sequência de três meses consecutivos com mais contratações do que demissões no RS.

O saldo é resultado entre 396,1 mil admissões e 339,8 mil desligamentos nos três primeiros meses do ano. Mesmo no azul, o volume do primeiro trimestre é menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando o Estado abriu 67,3 mil postos com carteira, conforme dados atualizados pelo governo nesta semana. Em março, foram criadas 13,7 mil vagas, saldo que mostra desaceleração em relação a fevereiro deste ano e a março do ano passado.

Entre os setores, o desempenho repete o que foi observado nos últimos meses. A indústria registrou o melhor desempenho no primeiro trimestre no Estado, com abertura de 29,6 mil vagas. Na sequência, aparecem serviços e agropecuária. Com mais um mês no vermelho, o comércio é o único setor com resultado negativo no acumulado do ano, fechando 3,2 mil postos.

