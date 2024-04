Soldados do 12º BE realizam instrução com fuzil no Regimento de Cavalaria em Alegrete

Durante três dias, os soldados do Efetivo Variável do 12° BE Cmb Bld participaram da Instrução Preparatória para o Tiro (IPT) e ainda realizaram o Tiro de Instrução Básico (TIB) com o Fuzil Automático Leve (FAL) 7,62mm.

A atividade militar envolveu duas unidades militares de Alegrete, já que os trabalhos foram desenvolvidos no estande de tiro do 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6° RCB).

Durante o exercício, os soldados aprenderam o correto manuseio do armamento e as técnicas de tiro com o Fuzil. Em seguida, colocaram em prática os conhecimentos adquiridos na execução do tiro.

Conforme a unidade militar de engenharia, a realização do TIB constitui uma das principais atividades da instrução individual básica, habilitando-os a manusear o armamento de maneira correta e responsável, bem como, preparando-os para as futuros exercícios militares que ocorrerão ao longo do ano de instrução.

