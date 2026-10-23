SPA Kids transforma autocuidado em experiência de aprendizagem na EMEI Doutor Euclides Lisboa

Atividade realizada durante a Semana da Saúde reuniu relaxamento, oficinas criativas e orientações sobre respeito ao corpo e aos limites pessoais.

As crianças da EMEI Doutor Euclides Lisboa participaram de uma experiência diferente durante a Semana da Saúde. Para encerrar a programação, a escola promoveu o SPA Kids, com o tema “Um momento para cuidar de mim!”, uma atividade que uniu brincadeiras, relaxamento e aprendizado sobre autocuidado.

Em um ambiente preparado especialmente para a ocasião, os pequenos participaram de vivências de respiração, percepção corporal e relaxamento. A proposta foi apresentar, de forma lúdica, a importância de reconhecer as próprias sensações, respeitar o corpo e compreender que momentos de descanso também fazem parte dos cuidados com a saúde.

A programação contou com a participação da massoterapeuta Giordane Cadaval, que conversou com as crianças sobre a massagem e seus benefícios para o relaxamento e o bem-estar. Durante o encontro, ela demonstrou movimentos suaves e abordou questões como o respeito aos limites corporais e a importância de pedir permissão antes de tocar outra pessoa.

O tema abriu espaço para trabalhar valores como empatia, respeito e cuidado com o próximo, levando as crianças a refletirem sobre situações presentes no dia a dia e nas relações com colegas e familiares.

Oficinas fizeram parte da programação

Além das atividades de relaxamento, as crianças participaram de oficinas criativas para preparar sais para escalda-pés e confeccionar suas próprias máscaras de dormir.

As propostas permitiram explorar materiais, estimular a criatividade e conhecer diferentes formas de cuidado pessoal. A participação nas oficinas também transformou o tema da saúde em uma experiência prática, aproximando os conteúdos trabalhados na escola do cotidiano infantil.

A Semana da Saúde abordou diferentes aspectos relacionados aos hábitos saudáveis. O SPA Kids encerrou a programação com foco no bem-estar e na percepção corporal, mostrando que a educação para a saúde pode começar com pequenas experiências e descobertas.

Durante as atividades, a participação e a alegria das crianças marcaram a vivência, que associou o brincar à aprendizagem de hábitos e atitudes importantes para o desenvolvimento infantil.

A iniciativa da EMEI Doutor Euclides Lisboa destacou, assim, a importância de trabalhar o autocuidado desde os primeiros anos de vida, incentivando as crianças a reconhecerem suas necessidades, respeitarem seus limites e compreenderem o valor do cuidado consigo mesmas e com os outros.

Fotos: EMEI Doutor Euclides Lisboa