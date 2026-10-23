Alegretenses brilham pela Seleção Brasileira na America Padel Cup e ajudam Brasil a chegar à final

Stefano Flores e Lucca Carlesso participaram da vitória brasileira por 8 a 1 sobre o México, na semifinal disputada em Camaquã, e ajudaram a garantir a vaga na decisão contra a Argentina.

Dois atletas formados em Alegrete ganharam destaque na disputa da America Padel Cup 2026. Stefano Flores e Lucca Carlesso representaram a Seleção Brasileira na semifinal contra o México, realizada entre os dias 16 e 18 de outubro, no complexo Smash Padel, em Camaquã, no Rio Grande do Sul.

O Brasil venceu o confronto por 8 a 1 e garantiu classificação para a grande final da competição, na qual enfrentaria a Argentina. A participação dos alegretenses reforça a presença de atletas do município em competições de alto nível e evidencia a trajetória de quem iniciou sua formação esportiva na cidade e hoje representa o país em quadra.

Atualmente residentes em Santa Catarina, Stefano e Lucca seguem construindo suas carreiras no pádel, modalidade que vem conquistando espaço no cenário esportivo brasileiro.

Lucca Carlesso se destaca na categoria Sub-18

Na categoria Sub-18, Lucca Carlesso (à dir. da foto) integrou a equipe brasileira ao lado de Nathan Duval. O jovem alegretense teve participação importante na campanha nacional e contribuiu para o desempenho da seleção diante dos mexicanos.

Lucca chegou à semifinal embalado pelos resultados da primeira fase, na qual permaneceu invicto nos confrontos contra o Equador. A sequência positiva reforçou sua participação na competição e destacou o potencial do atleta na categoria de menores.

A presença do alegretense na equipe brasileira representa mais um passo em sua trajetória esportiva, marcada pela participação em torneios de nível internacional e pela busca de evolução técnica na modalidade.

Stefano Flores representa o pádel profissional brasileiro

Na categoria Absoluto, Stefano Flores também esteve entre os representantes do Brasil na semifinal. O atleta formou dupla com Mateus Simonato e enfrentou os mexicanos Agostim Torre e Diego Arredondo.

O confronto foi marcado pela intensidade e pelo nível técnico dos jogadores, em uma disputa que integrou a campanha brasileira rumo à decisão do torneio.

Com experiência na categoria Open e no pádel profissional, Stefano vem consolidando sua trajetória no esporte e levando o nome de Alegrete para competições de destaque. Mesmo residindo atualmente em Santa Catarina, mantém sua ligação com a cidade onde iniciou sua formação esportiva.

A participação na America Padel Cup amplia o histórico competitivo do atleta e reforça a presença de jogadores brasileiros em disputas internacionais da modalidade.

Brasil avança para a decisão contra a Argentina

A semifinal foi disputada no Smash Padel, em Camaquã, que recebeu atletas e público durante os dias de competição. Com oito quadras e uma programação intensa, o evento movimentou o cenário do pádel na região da Costa Doce gaúcha.

A vitória brasileira por 8 a 1 sobre o México confirmou a classificação para a final contra a Argentina, um dos confrontos de maior rivalidade no esporte sul-americano.

A participação de Stefano Flores e Lucca Carlesso ganhou significado especial para Alegrete, que teve dois atletas formados no município integrando a seleção em uma competição internacional.