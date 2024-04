Vereadores defendem recursos para o IFFar Campus de Alegrete em Brasília

Os vereadores Luciano Belmonte, Moíses Fontoura e Bispo Ênio, membros da Mesa Diretora da Câmara cumpriram agendas na Capital Federal.

Em Brasília, o presidente Moisés Fontoura, acompanhado do vice-presidente Bispo Ênio, que responde pela Mesa Diretora, juntamente com o vereador Luciano Belmonte mantiveram reunião com o Senador Irineu Orth, da Bancada dos Progressistas, com o objetivo de solicitar apoio junto ao Secretário da Secretaria de Educação do Ministério da Educação (MEC).

O foco principal da reunião foi a busca por recursos financeiros destinados ao custeio do transporte escolar dos estudantes do IFFar Campus Alegrete. De acordo com o trio de vereadores, a distância entre o Campus e os municípios vizinhos exige uma logística específica para garantir o acesso dos estudantes às aulas e demais atividades acadêmicas.

Uma das propostas apresentadas durante o encontro foi a criação de uma rubrica orçamentária específica para os Institutos Federais localizados a mais de 25 km dos municípios sede. Essa medida visaria viabilizar a contratação de serviços especializados de fretamento de ônibus, garantindo assim o transporte seguro e eficiente dos estudantes.

Outra alternativa discutida foi a possibilidade de ampliação do recurso de assistência estudantil, de forma a abranger um maior número de beneficiários. Esta medida poderia contribuir significativamente para a inclusão e permanência dos alunos no ambiente acadêmico, especialmente aqueles que enfrentam dificuldades financeiras para arcar com os custos de transporte.

Os vereadores afirmaram que continuarão empenhados na busca por apoio e investimentos que contribuam para o desenvolvimento e fortalecimento da educação na região.

