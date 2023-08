Real entra em quadra pela penúltima rodada precisando vencer na Série Prata

Neste sábado,19, a Sociedade Esportiva Real entra em quadra pela penúltima rodada da Série Prata de futsal. A equipe alegretense busca a vitória para seguir com chances de classificação para a próxima fase.

Os treinos do Real durante a semana, foram realizados no ginásio da Escola Honório Lemes. O técnico Dema Corrêa preparou a equipe visando um confronto muito físico e técnico frente a equipe de Lavras. “Precisamos dos três pontos, estamos buscando subir na tabela de classificação”, disse o treinador.

A equipe alegretense está na 8º colocação e precisa da vitória para não depender de resultados paralelos na última rodada. Dia 2/09 o Real entra em quadra fechando a participação na primeira fase, no clássico contra AVF de Manoel Viana.

O confronto contra Lavras, acontece a partir das 20h, no ginásio da Arena Esporte e lazer. O valor do ingresso é de 10 reais e pode ser adquirido na bilheteria do ginásio ou com os atletas do elenco.

Fotos: reprodução