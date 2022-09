Trânsito é alterado no centro devido à montagem de arquibancadas

A Secretaria de Segurança, Pública, Mobilidade e Cidadania, informa que haverá desvio no transporte coletivo da rua Nossa Senhora do Carmo para a José Bonifácio, a partir desta sexta-feira, 09, até o dia 20 de setembro, devido a montagem da arquibancada para a semana dos festejos farroupilhas.

A Praça Getúlio Vargas também ficará fechada para o fluxo da rua Vasco Alves entre o sábado à noite e o domingo.

Neste domingo (11/09), ocorre a Corrida da Independência a partir do Parque Rui Ramos. Confira as ruas contemplam o percurso da corrida a seguir:

Percurso da Corrida da Independência

Avenida Eurípedes Brasil Milano (Parque Rui Ramos) – LARGADA

Rua Barão do Amazonas

Praça Getúlio Vargas

Rua General Vitorino

Rua General Sampaio

Rua Marquês de Alegrete

Praça General Osório (contorna)

Rua dos Andradas

Rua Venâncio Aires

Avenida Alexandre Lisboa

Ponte Borges de Medeiros

Avenida Ibícui

Avenida Tiarajú

Retorna no cruzamento da Rua Carvalho

Avenida Tiarajú (B/C)

Avenida Ibicuí

Ponte Borges de Medeiros

Avenida Eurípedes Brasil Milano

Rua Barão do Amazonas

Praça Getúlio Vargas

Rua General Vitorino

Rua General Sampaio

Rua Marquês de Alegrete

Praça General Osório (contorna)

Rua dos Andradas

Rua Venâncio Aires

Avenida Alexandre Lisboa

Ponte Borges de Medeiros

Av. Ibicuí

Av. Tiarajú

Retorna no cruzamento com Rua Carvalho

Av. Tiarajú (B/C)

Av. Ibicuí

Ponte Borges de Medeiros

Avenida Eurípedes Brasil Milano – (CHEGADA)