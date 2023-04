Trânsito| Prefeitura reforça sinalização em vários pontos da cidade

A importância dessa sinalização está diretamente ligada à prevenção de acidentes e à promoção da segurança no trânsito, portanto é de suma importância os condutores respeitá-la.

É fundamental que estejam atentos e sigam as orientações das placas, pinturas no pavimento e outros elementos de sinalização. O respeito às normas de trânsito é uma questão de cidadania e responsabilidade social, uma vez que o comportamento de cada motorista afeta a segurança de todos os usuários das vias.

Para garantir que a sinalização esteja sempre em bom estado e seja eficiente, são realizadas as ações de manutenção e atualização. Nesse sentido, a Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, por meio do Setor de Sinalização Viária, tem um papel fundamental, pois realiza o trabalho em todas as ruas tanto horizontais e verticais no município, garantindo que as indicações estejam visíveis e legíveis.

Conforme o responsável por comandar a equipe de sinalização, Arlei Porto, foi implementado divisores de fluxo em alguns pontos da cidade, por meio de pintura no pavimento, objetivando orientar os condutores para um melhor posicionamento na via nos cruzamentos. Essas ações fazem parte do cronograma do setor de sinalização e seguem durante todo o ano, garantindo que a sinalização esteja sempre atualizada e eficiente. Assim, todos os usuários das vias podem se deslocar com mais segurança e tranquilidade.

