Trânsito sofre alterações na quarta-feira em virtude do Desfile Farroupilha

Ainda nesta terça-feira (19), com o Desfile Temático a Vasco Alves esquina com a General Sampaio foi interrompida desde às 15h. A partir das 18h, será bloqueada o acesso a Praça Getúlio Vargas em frente ao Monumento do Expedicionário, quadra do Clube Casino e José Bonifácio, sendo normalizado o trânsito após o término do evento, que inicia às 20h.

Em relação ao transporte público os desvios respeitarão a sugestão da Guarda Municipal de Alegrete, os quais as linhas deverão utilizar a rua Bento Manoel em direção à Venâncio Aires e avenida Alexandre Lisboa.

A concentração para o dia 20, acontece no CTG Farroupilha e a Avenida Eurípedes Brasil Milano estará interrompida da ponte Borges de Medeiros até a rua Davi Canabarro. Conforme o diretor da GM Rogério Lima, está sendo solicitado aos proprietários de veículos não deixarem seus carros nas vias que irão ocorrer os bloqueios para evitarem transtornos.

O trajeto do desfile que tem previsão de iniciar às 9h, subirá a Barão do Amazonas, Praça Getúlio Vargas no sentido contrário (lado Sul), descendo a Vasco Alves, Andradas em direção a Praça Nova, onde ocorre a dispersão.

Confira as vias que serão bloqueadas:

Informações podem ser obtidas junto a Guarda Municipal pelo telefone 55-9 9162 9526