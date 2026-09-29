Triatletas de Alegrete conquistam pódio e destaque no Mundialito de Osório

A força do triathlon alegretense esteve presente no Mundialito de Osório 2026, realizado no domingo (27), na Lagoa do Peixoto, localidade de Palmital, em Osório (RS). A competição reuniu centenas de atletas e foi válida pela 3ª etapa do Circuito Trisul de Triathlon, além de integrar a etapa decisiva da Copa Sul de Triathlon.

Organizado pela Federação Gaúcha de Triathlon (FGTRi), com apoio da Prefeitura de Osório, o evento contou com atletas de diferentes regiões e foi marcado pelo alto nível técnico. Na manhã das provas, a lagoa registrou temperatura de aproximadamente 21°C.

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Representando Alegrete, as triatletas Adeline Rosso e Simone Rodrigues participaram da competição em distâncias diferentes e retornaram para casa com resultados expressivos.

Adeline encara vento, água e 75 quilômetros de prova

Adeline Rosso disputou a distância principal, composta por 1,5 quilômetro de natação, 60 quilômetros de ciclismo e 15 quilômetros de corrida. Ao final, a atleta conquistou a quinta colocação na classificação geral feminina.

Para Adeline, entretanto, o resultado representa muito mais do que uma posição na classificação. A prova foi marcada por desafios físicos e, principalmente, mentais.

A atleta conta que a maior batalha começou ainda dentro da água, durante as duas voltas de 750 metros. Segundo ela, a combinação de água fria, vento e marolas exigiu concentração para manter o ritmo e não desistir.

“Eu precisei respirar, me controlar, conversar comigo mesma e buscar coragem para enfrentar e seguir. Braçada por braçada. E eu consegui”, relata.

Na sequência, vieram os 60 quilômetros de ciclismo, divididos em seis voltas de 10 quilômetros. O vento foi novamente um dos principais obstáculos enfrentados pela atleta.

“Fiz força, me entreguei, mas também me diverti. Foi aquele momento em que o corpo trabalha duro, mas a alma começa a aproveitar tudo aquilo que um dia foi só um objetivo distante”, destaca Adeline.

Os últimos 15 quilômetros foram percorridos na corrida, em três voltas de cinco quilômetros, encerrando uma prova de resistência e superação. A triatleta foi a 5ª colocada na classificação geral feminino.

Simone conquista segundo lugar na categoria

Também representando Alegrete, Simone Rodrigues competiu na categoria feminina de 40 a 44 anos, na distância Sprint.

A prova contou com 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. Simone completou a competição na segunda colocação de sua categoria, garantindo presença no pódio.

Diferentes distâncias

O Mundialito de Osório contou com três modalidades principais, permitindo que atletas de diferentes níveis participassem da competição.

Na distância principal, os participantes enfrentaram 1,5 km de natação, 60 km de ciclismo e 15 km de corrida, com possibilidade também de participação em equipes de revezamento.

No Sprint, foram 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida.

Já a modalidade Fast contou com 350 metros de natação, 10 quilômetros de ciclismo e 2,5 quilômetros de corrida.

A competição em Osório encerrou mais uma etapa importante do calendário estadual e reuniu atletas em busca de resultados, experiência e superação. Para Alegrete, os desempenhos de Adeline Rosso e Simone Rodrigues reforçam a presença do município nas principais provas de triathlon do Rio Grande do Sul.