Turma da Mário Quintana tem aula no Centro Cultural enquanto escola passa por obras

A EMEI está com trabalho normal e apenas uma turma está com aula na bibloteca do Centro Cultural. A sala em que estudam está com piso sendo trocado e, provavelmente, a semana que vem retornam à normalidade.

Outra melhoria foram as grades na portas por medida de segurança, já que esta EMEI sofreu furtos de materais em outras ocasiões.

Grades de proteção

Questionado por que a obra não foi realizada durante as férias, o Secretário de Educação, Rui Alexandre Medeiros, disse que a empresa contratada começou o trabalho ainda durante as férias e surgiram outras necessidades e a obra se estendeu. Informa que a empresa está cumprindo um cronograma de reformas em outras 8 escolas no momento.

– Nós entendemos que há um transtorno em razão das obras no momento, mas também entendemos que é para entregar uma melhor qualidade à comunidade escolar”.