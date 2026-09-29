UBASQ vence na prorrogação e segue forte na Liga de Basquete Amador

A União Basquete Alegrete (UBASQ) conquistou mais uma importante vitória na Liga de Basquete Amador (LBA). Neste domingo (27), em Porto Alegre, a equipe da categoria Livre enfrentou o Talentos em uma partida marcada pelo equilíbrio e pela intensidade e saiu de quadra com a vitória por 58 a 55, na prorrogação.

O confronto foi válido pela segunda fase da competição e exigiu concentração da equipe alegretense até os últimos segundos. Depois de um duelo equilibrado no tempo regulamentar, a UBASQ conseguiu buscar o empate e levar a decisão para a prorrogação. Nos minutos decisivos, os alegretenses mostraram poder de reação e controle emocional para confirmar o resultado e garantir mais dois pontos importantes na caminhada pela LBA.

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Uma vitória que começou na estrada

O resultado ganha ainda mais significado diante da logística enfrentada pela delegação. O grupo deixou Alegrete por volta das 9h da manhã, tendo pela frente centenas de quilômetros até Porto Alegre. A equipe entrou em quadra somente às 17h, após uma viagem marcada por muita chuva e condições climáticas adversas. Encerrada a partida, os atletas e integrantes da comissão precisaram novamente enfrentar a estrada. O retorno foi concluído somente depois das 2h da madrugada, transformando a rodada em uma verdadeira maratona para o grupo.

Mesmo com o desgaste provocado pelo longo deslocamento, pelas horas de viagem e pelo curto período de recuperação, a UBASQ conseguiu manter o foco e competir em alto nível diante de um adversário que dificultou a partida do início ao fim.

Força e resistência do basquete alegretense

Mais do que o placar, a vitória em Porto Alegre evidencia a determinação de uma equipe que representa Alegrete em uma competição disputada longe de casa. A necessidade de viajar por centenas de quilômetros para cada compromisso impõe desafios que vão além das quatro linhas. Ainda assim, a UBASQ vem conseguindo apresentar bons resultados e manter-se competitiva na segunda fase da LBA.

Contra o Talentos, a equipe precisou mostrar justamente essa capacidade de resistência. Após um jogo equilibrado no tempo regulamentar, os alegretenses tiveram tranquilidade para buscar o resultado na prorrogação e fechar a partida em 58 a 55.

Entre quilômetros de estrada, chuva, cansaço e muitas horas longe de casa, a UBASQ segue fazendo sua parte dentro de quadra e levando o nome de Alegrete para a capital gaúcha. A vitória deste domingo reforça a campanha da equipe na Liga de Basquete Amador e mostra que, mesmo diante das dificuldades, o basquete alegretense segue competitivo e conquistando seu espaço no cenário estadual.