Violência doméstica está no centro de programação voltada às mulheres

A violência contra a mulher é qualquer tipo de ação danosa física, sexual, psicológica, patrimonial ou moral cometida pelo fato de o alvo ser uma mulher.

Grande parte das violências cometidas contra as mulheres é praticada no âmbito privado. Um dos principais tipos de violência empregados ocorre dentro do lar, sendo este praticado por pessoas próximas e da convivência sa vítima, como maridos/esposas ou companheiros/as, sendo também praticada de diversas maneiras, desde agressões físicas até psicológicas e verbais.

Onde deveria existir uma relação de afeto e respeito, existe uma relação de violência, que muitas vezes é invisibilizada por estar atrelada a papéis que são culturalmente atribuídos para homens e mulheres. Tal situação dificulta a denúncia e o relato, pois torna a mulher agredida ainda mais vulnerável à violência.

Um dos instrumentos mais importantes para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra as mulheres é a Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/2006, além disso, em Alegrete, existe a ONG Amoras, que tem uma rede de voluntárias especializadas em acolher, orientar e principalmente, apoiar as mulheres a terem uma vida digna longe da violência.

Todas as mulheres podem procurar a Ong na sede da Amoras, na rua Marquês de Alegrete, s/n, dentro da 10° Coordenadoria de Saúde(das 15h às 19h, de segunda à sexta).

Neste mês de março, as voluntárias da a ONG Amoras vão realizar várias atividades(palestras) que iniciam nesta segunda-feira(6).

Dia 06/03,

14h30 – Palestra no CRAS leste

19h – Palestra Emilio Zuneda

Dia 07/03,

14h30 – CRAS Extremo Leste

Dia 08/03

9h – CADUnico

Dia 09/03

19h – Igreja Quadrangular

Dia 10/03

14h30 – APAE

13h30 – Reunião de rede – MP –

Dia 13/03-

19h30 – Escola Waldemar Borges

Dia 15/03

13h30 Assentamento

16/03

9h – Hgua

29/03

16h – Escola Alcy Vargas Cheuiche