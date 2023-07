Biblioteca Mário Quintana: um vasto acervo ao alcance da comunidade alegretense

O espaço da biblioteca era inicialmente destinado à biblioteca comunitária inaugurada mediante convênio com o SESC juntamente com o Centro Cultural, em 1977, a biblioteca comunitária ficava na sala Cyro Soares Leães, e hoje a área infantil ocupa a sala Antonio Saint Pastous de Freitas.

Leiamais: Amor além da vida transcende o tempo

Em 08 de junho de 1979 a lei 1.315/79 cria a Biblioteca Pública Municipal Mario Quintana, funcionando junto à Biblioteca Comunitária, mas com regulamentação própria e sob responsabilidade da prefeitura. Inicialmente o acervo cresceu com as doações do Instituto Nacional do Livro e 1500 exemplares recebidos da viúva do Dr. Cyro Leães. Nos últimos 10 anos a biblioteca teve um crescimento de em torno de 6 mil volumes. Hoje, com mais de 38 mil exemplares registrados se caracteriza como uma biblioteca de médio-grande porte no Rio Grande do Sul. Desde 1977 são mais de 12 mil pessoas cadastradas para retirar livros emprestados.

Para retirar livros emprestados é necessário cadastro mediante apresentação de documento, 2 fotos 3×4 e comprovante de residência. Lembrando que com o cadastro a pessoa tem acesso ao acervo para empréstimos e é preciso valorizar este espaço democrático de acesso gratuito ao livro e à leitura.

Leia mais: Alegretense seguiu os passos do pai e fez do cavalo seu projeto de vida

A partir da solicitação dos leitores, a biblioteca abrirá um sábado no mês para disponibilizar o local de estudo e oferecer programação cultural. Sábados que a biblioteca abrirá das 10h às 17h. Dia 26 de agosto, 30 de setembro, 28 de outubro e 18 de novembro. Atividades culturais abertas e gratuitas 17/8 às 19h30min: Encontro com o professor Anderson Becon: A historiografia de Alegrete e o ensino de história local 26/8 às 16h30min: Clube do Livro Unipampa na Biblioteca Pública para falar sobre o livro “O Morro dos ventos uivantes” Outras atividades para comemorar o Dia do Patrimônio Cultural e o Agosto Indígena em breve serão divulgadas.

O trabalho ali é diário. A biblioteca funciona de segunda a quinta -feira das 14h às 20h. Nas sextas-feiras, abre no mesmo horário, porém fecha às 18h. A diretora destaca que ativo são cerca de 300 leitores, que sistematicamente retiram livros da biblioteca.

Num espaço remodelado no Centro Cultural de Alegrete, a biblioteca pública possui espaços kids e infanto-juvenil, além de um local para os adultos. A reportagem visitou o local na tarde da última quarta-feira (5), e conferiu o belo trabalho desenvolvido pela equipe que dirige a biblioteca. O local carece de internet, o que de certa forma tem contribuído para diminuir o fluxo de leitores. Mas é possível destacar a visita semanal de crianças acompanhadas dos pais, idosos, moradores do interior também ocupam os serviços da biblioteca, e estudantes pesquisando e estudando para concursos.

Leia mais: 6° RCB realiza grandes eventos abertos à comunidade

Hoje a biblioteca incorporou o acervo da antiga biblioteca do SESC no seu acervo geral e oferece a área adulta com mesas para estudo, e a área infantil e juvenil (inaugurada em 1987) para leitura das crianças e atividades de contação de histórias.

Pais e mães que estejam conscientes da importância da leitura para as crianças desde pequenos têm este espaço para aproveitar. Livros em braille, revistas, acervo especializado em literatura do Rio Grande do Sul e de escritores/as alegretenses e também uma coleção rica de Histórias em Quadrinhos para consulta local.

O principal trabalho da bibliotecária Aliriane que está à frente do espaço público desde 2016 é a informatização do acervo, onde já foram catalogados 3 mil livros. No entanto, a pintura e reestruturação do local foi toda feita por ela, que arregaçou as mangas. Os espaços receberam adaptação com acessibilidade.

Leia mais: Com relevantes serviços prestados no município, Marcos Camargo é cidadão alegretense

A modernização do acervo é uma meta nos 44 anos da biblioteca, e a profissional destaca que o trabalho não cessa. Os fichários dos leitores, preenchidos a caneta, devem ganhar um sistema informatizado. Livros em boas condições e diversas doações de leitores tem aumentado o acervo e qualificado a biblioteca.

Muitas pessoas circulam pela biblioteca pública e no local colhemos histórias. Duas delas merecem destaque. Certo dia um homem aparentando 30 anos chegou ao balcão e demonstrava uma reação de estar com uma dor na barriga. Perguntou meio sem jeito se tinha algum livro que falasse em dor, massageando a barriga, ele foi direcionado a uma estante e acabou retirando um livro com título de chás medicinais. Segundo apurado, até o dia da reportagem o livro não havia sido devolvido.

Leia mais: Aposentado, da Assembleia de Deus, leva louvor em plena praça Getúlio Vargas

Outro fato, foi entre uma mãe e filha, ambas frequentavam diariamente a biblioteca, e sempre a mãe ficava conversando com as atendentes, enquanto a filha sumia por entre as estantes. Foi então que uma atendente flagrou a menina que levava livros escondidos em uma bolsa.

A Biblioteca Mário Quintana oferece o “Pegue e Leve”, projeto que consiste do leitor levar o livro para casa sem necessidade de devolução. O projeto fica na frente do Centro Cultural, e no lado dos fundos numa casinha próxima a EMEI Mário Quintana e também na rodoviária.

Leia mais: Capataz de estância enfrentou uma dura “peleia” contra a Covid, mas venceu