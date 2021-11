Urcamp faz lançamento do Vestibular permanente no campus de Alegrete

A ação irá passar por todas as unidades da Instituição: Alegrete, Bagé, Dom Pedrito, Santana do Livramento e São Gabriel.

Na tarde da última quinta-feira (10), a presidente da Fundação Átila Taborda e reitora da Urcamp, professora Lia Maria Herzer Quintana, iniciou o roteiro de visitação aos campis da Instituição.

Evento foi prestigiado pela comunidade acadêmica

A agenda tem por objetivo a integração entre gestão, coordenadores de curso, professores e funcionários, e o lançamento do Vestibular Permanente. O calendário encerra na próxima semana, 18, em Dom Pedrito.

Logo na chegada, Lia Quintana foi recebida pelas séries iniciais do Colégio Raymundo Carvalho da Urcamp. Entre primeiro e quinto ano, os estudantes prepararam surpresas que incluíam cartinhas, desejos para a Instituição, apresentação de canto e dança, e desenhos.

Reitora foi recepcionada por alunos

Um dos alunos, quando leu seu bilhete à reitora, disse que o que queria da escola era mais trabalho em grupo. Quando questionado sobre, ele afirmou que “é importante para a gente trabalhar a nossa cooperação com as outras pessoas”.

Uma série de atividades marcou a agenda em Alegrete

Após o encontro com as crianças, a reitora, junto ao gerente de campus e inovação da Urcamp, Leandro Rocha Pires, reuniu-se com os coordenadores, professores e funcionários do Campus Alegrete para uma conversa sobre a importância de todos terem mantido a união durante o distanciamento que havia transformado o trabalho em home office e o ensino em remoto. Agora, com o retorno à presencialidade, esse momento foi celebrado com integração e confraternizado com um café da tarde.

Ação teve por objetivo a integração da comunidade estudantil

A partir das 19 horas, iniciou o lançamento do Vestibular Permanente, com a fala do vereador João Batista Leivas, representando a Câmara de Vereadores; Ângela Vieiro, secretária de Educação, representando o prefeito; e da reitora da Urcamp, professora Lia Quintana.

Na sequência, o acadêmico do quinto módulo do curso de Direito, Nilson Xavier, fez uma apresentação musical, ao som do violão, contando sua felicidade em ser aluno de uma instituição que formou sua esposa e seus filhos e frisando a importância de estudar, independente da idade que deseja ou pode começar. Também se fez presente o delegado regional da Polícia Civil e professor do curso de Direito da Urcamp, Dr. Valeriano Neto.

Dada por encerrada a live de lançamento, que foi transmitida pelas redes sociais da Instituição, uma aluna de direito, também do quinto módulo, chegou ao microfone para agradecer aos seus professores da Graduação I, e relatou sua experiência com o projeto integrador.

Carioca, Thatiane Medeiros Maragon, no módulo I, desenvolveu um trabalho com foco na Lei Maria da Penha, trazendo como problema a agressão sofrida por mulheres e a importância da denúncia. O projeto, que foi eleito o melhor da classe e apresentado, posteriormente, na Mostra Institucional de Projetos, teve como produto, também, uma paródia da música de Adriana Calcanhoto, ‘Fico assim sem você’.

Dentre os relatos da acadêmica, Thatiane contou principalmente sobre o cuidado dos docentes da Urcamp que ia desde a chamada pelo nome, questionando o motivo da ausência de algum colega, até as noites que já beiravam às 23h, e eles continuavam presentes na Urcamp para auxiliar nos projetos.

Com a Graduação I, Thatiane, seu grupo, e demais colegas, tiveram a oportunidade de entrevistar profissionais do âmbito jurídico, como juízes, e conhecer a realidade que existe em vários lares não só de Alegrete, mas em todos os cantos do mundo, além abrir horizontes quanto às informações que estas meninas e mulheres muitas vezes não têm acesso.

Evento foi transmitido pelas plataformas digitais da instituição

O lançamento do Vestibular, que já está com as inscrições abertas no site urcamp.edu.br, é uma oportunidade de ingressar no ensino superior e estudar aliando teoria e prática desde o início do curso, como no caso de Thatiane. O roteiro contemplou na quinta-feira, 11, a cidade de Bagé; dia 16 de novembro passa por São Gabriel; Em Santana do Livramento, no dia 17; e encerrando o ciclo em Dom Pedrito, no dia 18 de novembro.

