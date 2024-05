Velho golpe com roupagem nova está de volta

Share on Email

Um golpe tem circulado por meio de mensagens de texto, alertam autoridades. Os golpistas enviam mensagens oferecendo consultas de valores a receber. A mensagem direciona o destinatário a preencher nome e CPF em um site. Após a captação dos dados, o site exibe um valor, que varia aleatoriamente entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00.

Ao visualizar o valor, a vítima é incentivada a seguir adiante no processo, especialmente porque o site mostra comentários de outras pessoas afirmando terem recebido quantias semelhantes. No entanto, para liberar o suposto dinheiro, os golpistas exigem o pagamento de várias taxas, como Imposto de Renda (IR), IOF, e taxas de cartório.

Este golpe se torna ainda mais perigoso em um momento delicado, no qual muitas pessoas estão realizando cadastros para receber benefícios. As autoridades recomendam cuidado redobrado ao lidar com mensagens que solicitam dados pessoais e prometem valores a receber.

Sempre há indivíduos que, mesmo em situações difíceis, procuram se beneficiar por meio de crimes de estelionato. A orientação é desconfiar de ofertas muito vantajosas e verificar a autenticidade das mensagens antes de fornecer qualquer informação ou realizar pagamentos.