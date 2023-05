Vereador Anilton participa de Audiência sobre duplicação da BR-290 na Câmara de Bagé

O vereador Anilton Oliveira participou da Audiência Pública sobre a Duplicação da BR 290, realizada na Câmara Municipal de Bagé.

A reunião realizada no último dia 19, contou com a participação de lideranças de diversas cidades, do deputado estadual Luiz Fernando Mainardi e do superintendente do DNIT, Hiratan Pinheiro, que detalhou os investimento federais nos últimos anos.

A iniciativa da Audiência Pública foi do vereador bageense Flávio da Julia, em virtude da solicitação de implantação da 3ª faixa na BR-153 que faz ligação de Bagé com a BR-290. A audiência abordou situações diferentes, onde o DNIT afirmou que a equipe está estudando a viabilidade de implantação da terceira faixa em pontos possíveis da BR-153.

Foto: Fernado Rish

Sobre a duplicação da BR-290, o engenheiro do DNIT confirmou o repasse do Governo Federal de 198 milhões, além de confirmar a retomada das obras de dois trechos em Pântano Grande. Conforme explanado pelo departamento, mais dois contratos foram finalizados e devem ser retomados entre Eldorado e Pântano. O aporte do governo Lula, reafirmado pelo ministro Renan Calheiros Filho será de 8 bilhões nos próximos anos.

Para o vereador Anilton, o encontro foi muito proveitoso, com a apresentação de novos números, o que acena com o investimento de 1 bilhão e 800 mil para refazer obras em estradas federais da região em 2024. Oliveira destaca que a mobilização segue para que o projeto de duplicação até Cachoeira do Sul seja atendido nos próximos anos. Já o trecho de duplicação até Uruguaiana deve ser projetado para então apreciação junto ao DNIT.

Dados apresentados na cidade de Bagé revelam que em 2023 serão 178 milhões e 300 mil já investido pelo governo federal no RS. Sendo o maior valor disponibilizado pelo governo até então. Em 2014, o valor aplicado no RS alcançou 80 milhões e 600 mil. No ano passado o montante foi de cerca de 12 milhões e 800 mil para estradas federais no RS.

Na Câmara Municipal de Alegrete, Anilton Oliveira constituiu a Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da BR 290, “entendendo que é uma questão urgente, necessária não somente para a segurança de todos que transitam por esta estrada, mas também para o desenvolvimento socioeconômico regional”.

Fotos: Fernando Rish e reprodução