Vereador Bocão gestiona, em POA, médico legista e mais um CFC para Alegrete

O vereador Fábio Perez (PV), que esteve em viagem a Porto Alegre entre os dias 30 de maio a 2 de junho, participou de diversas agendas na Assembleia Legislativa do Estado tratando de pautas para o Município, como a vinda de um Médico Perito Legista e Neuropediatra.

O vereador levantou as pautas do Médico Perito Legista e Neuropediatra para o Município, com diversos deputados, entre eles: Any Ortiz, Jeferson Fernandes, Valdecir Oliveira e Carlos Alberto Schroder, pois a cidade tem uma grande carência destes profissionais.

Vereador solicitou melhorias para Alegrete

Além disso, o Vereador participou da reunião da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, presidida pelo Deputado Airton Lima, onde houve o comprometimento em emitir um Parecer da Comissão para a vinda dos profissionais solicitados pelo vereador para Alegrete, e garantiram que não irão poupar esforços para a concretização desta ação.

“O médico legista é uma das demandas mais prementes pela comunidade, onde há muito tempo a população anseia um perito legista no Alegrete, pois em muitos casos de mortes trágicas as vítimas ficam por horas jogadas ao chão à espera de um medico legista que venha de outra cidade, além do sofrimento dos familiares naquele momento, se tornando algo desumano”., destacou Bocão.

O Vereador também visitou, o Sindicato dos Centros de Habilitação de automóveis e moto escolas do Rio Grande do Sul, para tratar de um novo CFC para Alegrete. O objetivo foi levar essa pauta extremamente importante, pois o município carece de valores mais baixos para os alunos do centro de condutores.

Vereador gestiona um novo CFC para cidade

Fotos: assessoria CMA