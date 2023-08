No Dia Nacional do Campo, edição 2023, Alegrete e mais 6 cidades do estado terão atividades

Em sua 19ª edição, o evento marca o empenho do setor agro na busca de atividades mais sustentáveis. Sob o tema “Comemorando juntos a iniciativa de todos”, a data visa reconhecer os resultados do Sistema Campo Limpo, programa brasileiro de logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas. No Rio Grande do Sul, além de Alegrete, outras seis cidades estarão engajadas nas celebrações da data.

Neste ano, o DNCL realizado pelo inpEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias) entidade sem fins lucrativos, está repleto de motivos para comemorar. Agricultores, indústria, revendedores e poder público uniram forças para destinar de forma ambientalmente correta mais de 700 mil toneladas de embalagens vazias, desde o início das atividades em 2002.

Alegrete arrecada mais de R$ 420 mil para Fundo da Criança e do Idoso

Segundo Marcelo Okamura, diretor-presidente do inpEV, a celebração do DNCL é uma ocasião de extrema importância para o setor agro nacional. “A ação não apenas fortalece o trabalho de toda a cadeia produtiva, mas também mantém o Brasil como líder mundial na reciclagem de embalagens de defensivos agrícolas. Cerca de 93% das embalagens colocadas no mercado são destinadas à reciclagem, enquanto os 7% restantes, são devidamente incinerados, garantindo uma destinação ambientalmente correta para 100% das embalagens devolvidas em nosso país”, explica o executivo.

Durante a 19ª edição, serão realizadas ações envolvendo autoridades, agricultores e a comunidade em geral em cerca de 114 cidades brasileiras. O destaque é o DNCL Sustentabilidade, que mobilizará a comunidade para a arrecadação e o plantio de árvores. A expectativa é de que 16 mil mudas serão plantadas próximas as centrais responsáveis pelo recebimento das embalagens vazias.

Que lições é possível tirar do Dia do Solteiro, hoje, 15 de agosto

Essa iniciativa está alinhada com a missão do inpEV de conservar o meio ambiente, promover a economia circular e reduzir o consumo de recursos naturais e a emissão de gases de efeito estufa. Afinal, cada árvore plantada tem a capacidade de capturar 140 kg de CO2 equivalente em 20 anos de seu ciclo de vida, segundo dados do Instituto Brasileiro de Florestas.

Alceu Antunes, especialista em fogões, é o retrato da resiliência, perseverança e fé

A edição de 2023 também contará com o DNCL Portas Abertas, quando as centrais de recebimento de embalagens recebem a comunidade para atividades relacionadas às boas práticas ambientais. Além disso, serão realizadas palestras educativas e homenagens aos agricultores destaque no recebimento de suas embalagens de defensivos agrícolas. As solenidades oficiais acontecerão simultaneamente em 11 cidades brasileiras.

“As diversas atividades realizadas para marcar a data, representam uma oportunidade para a comunidade conhecer de perto do trabalho do Sistema Campo Limpo. Além disso, ajudam a aumentar a conscientização e a ampliar a participação de todos em nosso programa auxiliando no cuidado com o meio ambiente e na manutenção do campo limpo”, destaca Gelson Lang, coordenador regional de operações do inpEV.

Alegretense seguiu os passos do pai e fez do cavalo seu projeto de vida

As centrais participantes promoverão, tanto no dia 18 de agosto como em outras datas próximas, atividades dentre as seguintes categorias:

DNCL Solenidade: celebração com a presença de autoridades públicas;

DNCL Portas Abertas: visita de alunos e comunidade;