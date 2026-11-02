Viva Alegrete estreia com grande público em tarde de esporte, lazer, gastronomia e integração no Parque Rui Ramos

O Parque Rui Ramos foi palco, na tarde deste domingo 1º, da primeira edição do Viva Alegrete, um evento que reuniu muita gente, atrações diversificadas e atividades para toda a família. A iniciativa movimentou a cidade, promovendo esporte, saúde, lazer, cultura, empreendedorismo e integração comunitária.

Idealizado pelo empresário e radialista Jucelino Medeiros, o Viva Alegrete foi promovido pelo Alegrete Tudo, Nativa FM e Sesc, com apoio da Sedetur, e nasceu com a proposta de valorizar a cidade, incentivar hábitos saudáveis e proporcionar um grande encontro da comunidade alegretense.

A programação contemplou diferentes públicos, com atividades esportivas e de bem-estar, como voleibol, basquete, caminhada orientada, massagem e liberação, câmbio, aulas de funcional, alongamento, dança e jiu-jitsu.

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O Exército Brasileiro também marcou presença, com a participação do 12º Batalhão de Engenharia de Combate (12º BE Cmb), que ofereceu uma trilha de cordas, e do 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB), com um circuito funcional, aproximando as instituições militares da comunidade.

Outros destaques foram a participação da Confraria dos Carros Antigos, que atraiu a atenção dos visitantes com veículos clássicos, assim como, Pernas Solidárias, Profit academia, ProSaúde e outros. O espaço também contou com bancas de expositores, gastronomia, confecções e comercialização de alimentos, valorizando os empreendedores e movimentando a economia local.

A programação teve ainda sorteio de brindes e foi conduzida pelos apresentadores João Baptista Marques e Giovane Moraes, que animaram o encontro e acompanharam as atrações ao longo da tarde.

O evento contou com o patrocínio de Pilecco Nobre, AABB, Mercadão dos Óculos, CAAL e Alegrete Farma, parceiros importantes para a realização desta primeira edição.

Com grande participação popular, o Viva Alegrete encerrou sua estreia mostrando a força das parcerias e o potencial de iniciativas que unem comunicação, esporte, instituições, empresas e comunidade.

Mais do que um evento, o Viva Alegrete foi uma celebração da cidade, das pessoas e das oportunidades de convivência. Uma primeira edição que deixa sua marca e reforça o propósito de fazer Alegrete se movimentar, participar e viver novas experiências!

Viva Alegrete: uma cidade em movimento!