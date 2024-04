A Regata que limpa margens do Ibirapuitã na área urbana de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Com 250 km de extensão, o Rio Ibirapuitã nasce em Santana do Livramento e só aqui no Município de Alegrete ele entrega suas águas, suas barrancas e a mata ciliar em 180 Km. Ele circunda a cidade e em boa parte da área urbana e ainda existe a triste pratica de descarte de lixo em suas margens.

Para aumentar a consciência da comunidade para ajudar a preservar suas matas ciliares, a Secretaria de Meio Ambiente realiza há anos a Regata Ecológica que parte da Ponte Branca, na Br 290, e vai até os fundos do 12º Batalhão de Engenharia de Combate. Durante a regata, equipes em barcos infláveis param e vão catando o que podem de lixo jogado às margens do rio neste trajeto. Desde sacolas plásticas até resto de móveis são encontrados. Tudo que é recolhido será colocado em um ponto no Bairro Vila Nova de onde uma equipe da Infraestrutura recolhe para levar ao descarte final.

As inscrições para 13ª Regata podem ser feitas na Secretaria de Meio Ambiente. A atividade ambiental será realizada no próximo dia 27 de abril e o percurso leva em média duas horas, mas pode vsriar de acordo com a correnteza das águas.

Os interessados devem se inscrever diretamente na Secretaria de Meio Ambiente SEMMAM (avenida Assis Brasil, 930). Nesta edição todos participantes devem preencher um formulário firmado pelo responsável pela equipe contando com os dados de todos os componentes do time.