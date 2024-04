Bairro Progresso será a segunda parada para atualização do CAD Único

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, e do Setor do Cadastro Único/PBF, realizará uma “Ação Descentralizada” para atualizações e realizações do segundo cadastro, no próximo dia 12 de abril, no bairro Progresso.

Em parceria com representantes do bairro, através do presidente Leandro de Miranda Soltau, também serão passadas informações gerais sobre o setor, das 14h às 17h, na Igreja Ágape, rua Corpo Santo, Nº 347. A atividade faz parte do cronograma de ações da pasta que irá de bairro em bairro visando cadastrar e deixar de maneira regular os moradores das localidades de Alegrete.

Cadastro Único

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) é o instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda para a seleção de beneficiários e a integração dessas pessoas a programas sociais governamentais. Em Alegrete, cerca de 4.000 recebem o benefício social. O CAD único se divide em famílias em extrema pobreza; em situação de pobreza; famílias de baixa renda e famílias acima de meio salário mínimo.

Os 4 CRAS são os pontos de referência a muitos programas e onde as pessoas, no caso das cadastradas, pegam cestas alimentares ou são encaminhadas a outros serviços da rede de Proteção que inclui o CREAS, Conselho Tutelar da Promoção Social e os CAPs da Secretaria da Saúde, explicou uma das servidoras da área da Assistência Social.

