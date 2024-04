Alegretenses estão confiantes no título de Matteus Amaral no BBB 24

Share on Email

A reportagem do PAT saiu às ruas para entrevistar diversas pessoas e procurou sentir como está o ânimo da torcida do alegretenses para um possível título de Matteus Amaral no BBB 24.

No centro da cidade é notório o sentimento de otimismo dos alegretenses em relação ao gaúcho. Depois da conquista da última liderança da edição, a confiança e a torcida aumentaram ainda mais na possibilidade do título do participante.

Os funcionários da loja de colchões, demonstraram torcida ao alegretense, “estamos acompanhando desde o início da edição e ele realmente merece o prêmio, destacou Leonardo Kunz um dos entrevistados.

Liéber Oliveira, arbitro de futebol, disse que está muito confiante na conquista do prêmio pelo “Alegrete”, ele é um guri simples, de familia humilde, merece todo reconhecimento, tomara que o prêmio fique com ele e com isso levar o nome do “Baita Chão” o mais longe possível, Vamo Matteus!, destacou.

Um trabalhador, que não quis se identificar, salientou que a torcida na sua cidade natal, “Santa Maria”, está muito forte.”Eu trabalho e viajo direto, a torcida para o Matteus transcedeu o Rio Grande do Sul, fui até Santa Catarina há uns dez dias e posso te dizer, pessoal está engajado que esse título fique na Região Sul do Brasil”, salientou o servidor.

Já Carla Araújo e Márcia Rodrigues, foram mais enfáticas e reforçaram o coro a favor de Matteus.”Sou fora Davi, fora Beatriz, o título é do nosso guri, quando ele vai pro paredão eu fico meia tarde votando e se ele for pra final, não vai ser diferente, vamos guri do Alegrete, vamo ser campeão”!