Igreja Luz para os Povos transcende barreiras com Drive Thru de Oração

Com criatividade e empatia, os jovens da Igreja Luz para os Povos organizaram um ambiente acolhedor e espiritualmente enriquecedor, combinando oração com a conveniência e segurança do formato Drive-thru. Utilizando cartazes e placas com mensagens de esperança, os participantes foram direcionados para receber orações, onde encontravam membros da equipe de intercessão prontos para ouvir e orar por eles.

Obra do novo presídio em Alegrete ainda é uma incógnita

Enquanto um grupo atendia no Drive Thru, outros circulavam pela ” Praça dos Patinhos”, levando orações e a mensagem do amor de Jesus aos frequentadores do local. O propósito claro do evento era apresentar o amor de Jesus à comunidade, trazendo esperança, compaixão e fé em tempos desafiadores.

Bajes Nunes: o poeta das coisas simples do cotidiano

O Drive-Thru de Oração realizado pela Luz Jovem demonstrou que a fé pode ser uma força poderosa que transcende barreiras físicas e emocionais, unindo as pessoas em um senso compartilhado de propósito e amor. Em última análise, a iniciativa liderada pelos jovens da igreja proporcionou um momento significativo de conexão espiritual, destacando a importância da fé em meio aos desafios da vida.

Débora, a “mãe” de uma legião de alunos do Demétrio Ribeiro

Os líderes e pastores envolvidos, incluindo o Presidente do Ministério Luz para os Povos de Alegrete, Bispos Danilo Trindade e Adenir Trindade, Pastores Geraldo Filipe e Letícia, bem como os Líderes da Luz Jovem Alegrete Leonardo Salbego, Ridiane Salbego, Leonardo Bittencourt e Dienifer Bittencourt, desempenharam papéis fundamentais na organização e execução do evento, reforçando o compromisso da igreja em compartilhar valores de esperança e amor com a comunidade.

Motorista é preso após denúncias de ameaça com faca em via pública; foi levado à DP e liberado

Fotos e informações: Liderança Luz Jovem Alegrete