Alegretense é campeão da Série B do Campeonato Catarinense

O alegretense Kaik Viçoza é campeão catarinense pelo Criciúma na Série B. O jovem de apenas 18 anos, ajudou o Tigre levantar uma taça depois de nove anos sem comemorar um título.

Na noite de quarta-feira, dia 21, o Tigre colocou mais uma taça em seu armário ao vencer o Atlético Catarinense no estádio Heriberto Hülse pelo placar de 1 a 0, na presença de 11.060 torcedores que estiveram no Majestoso.

Por ter feito a melhor campanha na primeira fase da competição, o Criciúma tinha a vantagem do empate no confronto na soma dos dois jogos da decisão. Mas o time carvoeiro não precisou se aproveitar do regulamento, já que a partida de ida havia terminado em 0 a 0 e com o resultado positivo na disputa de volta o Tigre se tornou campeão da segunda divisão estadual. Os dois times já haviam garantido o acesso para a Série A ao conquistarem a vaga na final.

O título é inédito na trajetória da equipe criciumense, já que foi a primeira vez que o clube disputou a Série B do Campeonato Catarinense. Com isso, o Criciúma também encerra um jejum de nove anos sem levantar uma taça. A última vez que isso aconteceu foi em 2013, quando o Tigre foi campeão da primeira divisão estadual, vencendo a Chapecoense.

O alegretense ficou de fora do jogo, pois está nas finais do catarinense com o Sub-20. Na campanha de acesso, Kaik jogou três partidas, inclusive marcando seu primeiro gol como profissional contra o Guarani de Palhoças. O lateral direito segue defendendo o Tigre, onde se divide em treinamentos com o grupo profissional e o elenco Sub-20. Kaik já é figurinha certa para Série A do campeonato catarinense 2023.

Fotos: Celso da Luz, Caio Marcelo e reprodução