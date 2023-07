Alunos do Curso de Fisioterapia da Urcamp estreitam laços com casas assistenciais

O curso de Fisioterapia da Urcamp, através dos seus alunos, procurou estender os laços de parceria com a Secretaria de Saúde do Município e Casa Lar do Idoso.

O intuito dessa aproximação, busca num primeiro momento, propor um projeto de assistência aos idosos que necessitam de profissionais da área de atuação dos alunos. Constatou-se que desde o início da Pandemia em 2020, há falta de profissionais fisioterapeuta na instituição Casa Lar do Idoso.

Durante dois meses foram realizadas visitas periódicas sob a orientação da fisioterapeuta Silvana Magalhães (Coordenadora do Serviço de fisioterapia do Municipio), onde foi realizado um mapeamento em idosos acometidos por diversas enfermidades: AVC, Diabéticos, Hipertensos, Fraturados, dentre outros flagelos. Através dessas visitas foi possível visualizar na prática as necessidades enfrentadas na manutenção ou recuperação da saúde dos idosos.

Atualmente, os idosos que necessitam tratamento fisioterápico, são atendidos no Serviço de Fisioterapia do Município. Ressaltamos que, hoje no município de Alegrete, existe uma grande fila de espera de pessoas no aguardo para realizar tratamento fisioterapêutico, sendo que o Município possui atualmente apenas treze fisioterapeutas de 20h no seu quadro de funcionários.

É importante que haja um vínculo entre Urcamp e esses segmentos assistenciais para que haja mão de obra universitária para auxiliar os necessitados desse serviço especializado e esses acadêmicos possam adquirir conhecimento, na prático.

A Secretária de Saúde do Município, salienta que, é de grande valia essa conexão entre os alunos e Casa do Lar do Idoso, fazendo com que os universitário de fisioterapia possam proporcionar uma melhor qualidade de vida aos idosos.

