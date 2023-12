Aumentou interesse por exames para prevenir câncer de próstata no Novembro Azul em Alegrete

Share on Email

A cada ano aumenta a conscientização dos homens, no que se refere aos cuidados com a saúde da prostáta. Para prevenir o tão temido câncer no local os exames preventivos devem ser realizados anualmente. E para ajudar neste propósito, a Liga Feminina de Combate ao Câncer ofereceu exames gratuitos de PSA a quem buscou a entidade neste mês de novembro- chamado Novembro Azul.

Neste mês de novembro a instituição disponibilizou 35 exames de e PSA total e livre (Hormócito) e 20 de PSA total ( Laboratório Luis Fernandez). Os que foram até Liga pegar autorização puderam fazer os exames nos laboratório de forma gratuíta. Conforme a LIGA, de janeiro a novembro foram registrados, em Alegrete, 16 casos de câncer de próstata em homens entre 53 a 78 anos

A presidente da Liga, Citânia de Lima Kieffer, destaca o trabalho da equipe e o aumento da procura pelos exames. A parceria do Dr Alessandro Paim foi importante para que, este ano, os homens buscassem os exames que indicam como está a saúde da próstata. O médico dedicou grande parte do seu tempo, neste Novembro Azul em lives, palestras em escolas, notícias na imprensa para alertar sobre os cuidados que os homens devem ter já a partir dos 40 anos, que tiverem histórico familiar. Dr Alessandro lembra que ainda existem homens que tem resistência em buscar atendimento médico e isso pode ser perigoso, porque às vezes a doença já está no corpo sem mostar sintomas.

A indicação precoce de qualquer problema na próstata é a garantia para um tratamento adequado e cura do paciente. E independente do Novemro Azul todos os homens devem procurar a sua unidade de saúde para fazer consultar e solicitar exames. A Secretaria da Saúde de Alegrete colocou, ainda em novembo, a sua unidade móvel no calçadão para atender homens e nas ESFs da Rede Pública eles, também, tiveram atenção especial.