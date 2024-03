AVF dá o pontapé inicial visando a Serie Prata 2024

Na noite da última segunda-feira, ocorreu no ginásio Henrique Nemitz, a apresentação do elenco da AVF, Manoel Viana, para disputa da Série Prata 2024. A direção do clube teve o primeiro contato com atletas e pode explanar os conceitos e objetivos da temporada.

O vice-prefeito, Antônio Flávio Busnelo (Careca) e o apoiador, Gilberto Martins, começaram suas respectivas explanações explicando as metas e o apoio que os atletas irão receber durante as competições no recorrente ano. Logo após, o treinador, Rodrigo Gasolina, assumiu a palavra e adentrou principalmente na parte técnica e comprometimento dos atletas durante os treinamentos e jogos.

AVF bateu na trave no ano passado, quando foi desclassificada na prorrogação para a equipe campeã, AFA. Nesse ano, o projeto está baseado em subir a equipe para a elite do futsal gaúcho, Série Ouro, que atualmente, conta com as melhores agremiações do Estado.