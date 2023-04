Blessed, o mais novo time de voleibol, aponta o crescimento da modalidade em Alegrete

O voleibol foi inventado em 9 de Fevereiro de 1895 por William George Morgan nos Estados Unidos da América. O objetivo de Morgan, que trabalhava na ACM de Holyoke no Massachusetts, era criar um esporte de equipes sem contato físico entre os adversários de modo a minimizar os riscos de lesão.

Em Alegrete, a modalidade está em franco crescimento. São torneios e competições realizadas por equipes nos naipes masculino e feminino. Inclusive já com resultados expressivos à nível estadual. Uma prova do crescimento da prática do vôlei, foi uma das últimas competições realizadas no município onde seis times formados só por mulheres se reuniram para jogar.

E nesse caminho, a cidade ganhou um novo time de voleibol. O Blessed é um time misto de voleibol criado e incentivado pelo alegretense Eliezer Vaz de Vargas, que convidou alguns conhecidos para jogar vôlei em uma quadra alugada na Cidade Alta.

A ideia deu certo e atualmente já são cerca de 31 atletas que praticam o esporte em menos de um mês de criação. A turma do Blessed já confeccionou camisetas personalizadas, inclusive disputando dois amistosos e um torneio, com o time masculino.

“A gente conseguiu reunir o pessoal. Só se vê futebol. De início teve mais homens, mas logo as esposas começaram a assistir os treinos e acabaram vim jogando junto”, explica Eliezer. O desportista diz que o Blassed não tem discriminação nenhuma, gordo ou magro o importante é gostar do voleibol. Ele ja tem ideia de formar uma equipe de crianças. Para atingir o objetivo já conta com um pequeno grupo que já ensaia os primeiros toques na bola.

Fotos: reprodução