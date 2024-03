O público gosta da aproximação e começa a shipar Matteus com Isabelle no BBB

Após acreditarem que até Davi estava incentivando esse romance, o público tem enxergado a aproximação dos dois durante a festa da última quarta-feira (7) de um jeito diferente. No que depender dos fãs, vem aí o terceiro beijo na casa.

Festa na Laje: Matteus assume as “rédeas” do churrasco no BBB 24

Ainda no início da festa, Matteus chamou Isabelle para dançar. Em um primeiro momento, a sister negou, mas logo em seguida voltou atrás e aceitou o convite do gaúcho. Essa não é a primeira vez que os brothers arrasam na pista de dança durante uma festa. Aliás, o próprio Davi chegou a revelar que sentia ciúme dos dois dançando juntos.

Vale lembrar que Matteus se envolveu com Deniziane dentro do BBB 24, mas os dois chegaram a colocar um ponto final na relação com a sister ainda dentro da casa. Após sua eliminação, a mineira confessou ter se arrependido do término.

De qualquer forma, a interação entre Isabelle e o gaúcho ao longo da Festa do Líder foi suficiente para deixar muita gente sonhando. A galera está até perguntando qual é o nome do ship.

