Campereada encerrou com uma grande interação de competidores e público

No domingo ocorreu o encerramento da 43ª edição da Campereada de Alegrete.

A cerimônia contou com a presença do Diretor de Cultura do município Rodrigo Guterres, tradicionalista Neuri Tito Quirino, Patrão do CTG Aconchego dos Caranchos, Conselheiro da 4ª Região Tradicionalista e Presidente do Conselho Fiscal da 43ª Campereada Internacional de Alegrete.

Em sua fala Neuri Tito Quirino destacou: “que tinha uma missão forte e importante de homenagear o presidente Cléo e dizer da satisfação em participar de um evento tão bem organizado, enaltecendo o nosso Alegrete.

E, toda vez, que enxergar um peão e uma prenda participando de um evento tão grandioso, será como um renascimento do tradicionalismo.



Em nome da 4ª Região Tradicionalista, a palavra foi gratidão a todos os patrões que levaram suas entidades juntamente com suas famílias. “O objetivo é continuar trabalhando juntos. Que mesmo num calor excessivo o público se fez presente, participando de uma forma ou de outra para continuar cultuando a tradição” – destacou.

Já a 1ª prenda da 43ª Campereada Internacional de Alegrete, também, agradeceu a todos que fizeram a festa acontecer, foram nove dias, cultuamos a tradição, desde as provas campeiras até as provas artísticas, que muitos presenciaram. “Meu muito obrigada a todos, especial ao meus colegas de gestão que ajudaram a comissão a proporcionar esse evento maravilhoso. Creio que todos estamos saindo daqui com o coração transbordando de alegria e até o ano que vem”- completou



O Diretor de Cultura do município Rodrigo Guterres pontuou que participa há 34 anos do evento e, naquele momento, na condição de representante do poder executivo, citou do orgulho em estar presente. “Apoiar todos que estão à frente do evento, apoiar a população, no maior evento do Estado do RS. É por essas e outras que o poder executivo vai estar sempre ao lado da Campereada Internacional de Alegrete, apoiando a cultura e a tradição. Nós somos gaúchos, somos diferentes, porque além do trabalho de cultuar a tradição também respeitamos as pessoas”- citou.

Para encerrar, destacou o brilhante trabalho realizado pela Andreia Marconato, que está à frente do Museu do Gaúcho.

Dando sequência, o presidente Cléo Trindade, acrescentou: “nós precisamos do apoio de todo mundo, e mesmo em situações adversas, precisamos entender que é preciso evoluir sem jamais esquecer da nossa cultura e cada um precisa fazer sua parte. Que incidentes acontecem, que é impossível realizar um evento do tamanho que é a campereada sem que haja a compreensão de todos.

Agradecimento a todos os patrões, aos participantes das provas campeiras, agradecimento aos visitantes de várias cidades, que formaram acampamentos, à comissão da campereada, às equipes de apoio e principalmente à comunidade que prestigiou os shows com talentos da terra e também grupos renomados, durante os nove dias de evento. A festa é para todos”.

O encerramento do evento foi com Gurizada Fronteiriça e show do Candieeiro.

A maior festa tradicionalista tem o apoio da Prefeitura de Alegrete e a Associação da Campereada foi responsável pela organização do evento que disponibilizou mais de R$ 100.000,00 em prêmios.

Os gaúchos de todas as idades participam dos concursos com várias categorias como a mirim, juvenil e adulta, também tem provas para homens e mulheres.