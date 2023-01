Carona é uma opção para universitários que moram longe de casa

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Começo de ano, muitos jovens comemorando a tão esperada aprovação na faculdade, porém seguir um sonho às vezes é um desafio. Para muitos acadêmicos, ter a oportunidade de entrar na universidade vem acompanhado de viver longe de casa e da família, principalmente quando o curso que você deseja não se encontra no mesmo município. Nessas horas, as viagens se tornam uma opção para manter o contato com familiares e seu ambiente de costume.

Há algum tempo estudantes optam por caronas de aplicativo e grupos de redes sociais do que por ônibus na hora de se deslocar para a sua cidade. Essa opção reduz o tempo na estrada e se torna mais econômica, para o motorista e para o passageiro.

Mesmo com alguns universitários em aula e outros que logo voltam das férias, é necessário falar sobre os cuidados na hora de embarcar em uma viagem com um desconhecido: