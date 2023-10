Câmara promove evento voltado à capacitação de líderes comunitários

Share on Email

Durante dois dias intensos, na última semana(29 e 30), líderes comunitários se reuniram para participar de palestras e debates envolvendo temas essenciais para o desenvolvimento das comunidades. O evento teve como objetivo capacitar esses líderes, proporcionando-lhes ferramentas valiosas para melhor servir às suas comunidades.

O Ciclo contou com uma participação expressiva, destacando o comprometimento dos líderes de Alegrete e Rosário do Sul com o fortalecimento de seus bairros. Entre os palestrantes, estavam Valério Lopes e João Motta, que compartilharam suas experiências e conhecimentos, enriquecendo os debates e proporcionando insights valiosos para os participantes.

A iniciativa foi uma promoção da Câmara Municipal, por meio de sua Escola do Legislativo, e contou com o apoio fundamental da UABA, que contribuiu para o êxito da iniciativa.

O encerramento do evento foi marcado por agradecimentos sinceros a todos os participantes, palestrantes, parceiros e colaboradores que se dedicaram para tornar o Ciclo de Capacitação para Lideranças e Associações Comunitárias um sucesso.