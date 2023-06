Dada a largada na Semana de Arte e Cultura de Alegrete, confira a programação

A Semana da Arte e Cultura de Alegrete que iniciou ontem (12), se estende até o dia 18 de junho de 2023. Durante esse período, cursos, oficinas, apresentações e intervenções serão realizados em diferentes localidades do município, todos gratuitos. São objetivos dessa semana: movimentar a cena cultural no município de Alegrete; proporcionar um espaço gratuito de ações culturais e artísticas para a comunidade, especialmente para a população em vulnerabilidade social;; fomentar, qualificar e valorizar artistas locais e fortalecer os laços entre a universidade e a sociedade.

Programação

CURSOS E OFICINAS ABERTOS À COMUNIDADE

Oficina de Violão Popular (Música)

Objetivo: ensinar aspectos teóricos e práticos através do contato direto com o instrumento.

Data: Todas as segundas e terças-feiras a partir de 15 de maio de 2023 (anterior a semana)

Horário: 09:30 às 12:00

Local: Oficina do Som

Público-alvo: estudantes de escolas públicas de ensino da cidade de Alegrete.

Número de vagas: 15

Responsável: Willy de Souza Vieira Júnior

Inscrições: https://forms.gle/ff3EpDeoAEThKFuT7

Mais informações: (55) 999395099 ou [email protected]

Curso básico aprendendo música divertidamente (Música)

Objetivo: realizar atividades musicais teóricas e práticas, bem como a fabricação de instrumentos artesanais para serem tocados no curso. Habilidades como raciocínio, criatividade, concentração, autodisciplina e percepção corporal são exploradas.

Data: 12 a 16 de junho

Horário: Das 09:00 às 11:00 e das 14:00 às 16:00

Local: Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Público-alvo: maiores de 16 anos

Número de vagas: 25 vagas

Responsável: William Marques Morales

Inscrições: https://forms.gle/Yi7HrNj8KFqUBLAw9

Mais informações: (55)991752691

O Jogo Teatral na Integração Social do Ser Humano (Teatro)

Objetivo: experimentar e vivenciar relações interpessoais que os jogos teatrais proporcionam, onde o corpo é o veículo de interação entre os envolvidos

Data: 12 a 16 de junho de 2023

Horário: 08:00 às 12:00

Local: Centro Cultural de Alegrete

Público-alvo: pessoas maiores de 14 anos

Número de vagas: 10

Responsável: Francisco Cleber Ravalha (Tito Ravagglia)

Mais informações e Inscrições: (51) 992886666

Oficina Usos e costumes da negritude brasileira (Patrimônio Cultural)

Objetivo: conscientização, informação e reflexão a respeito do povo negro.

Data: 13 a 16 de junho de 2023

Horário: 09:00 às 10:30

Local: Sociedade de apoio à infância e adolescência (SAAIA)

Público-alvo: mulheres de baixa renda

Número de vagas: 12

Responsável: Beatriz Gonçalves Gomes

Inscrições: no local

Mais informações: (55) 34212655 ou (55)996634133

Curso de Musicalização “Musicalizando” (Música)

Objetivo: formar professores da educação infantil da rede municipal de Alegrete sobre os conceitos de arte e musicalização, benefícios ao aplicá-la em sala de aula e possíveis atividades para serem desenvolvidas com os alunos, utilizando instrumentos musicais e tecnologias através de aplicativos e interação musical.

Data: 13 de junho de 2023

Horário: 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30

Local: Salão da Escola Municipal Eurípedes Brasil Milano

Público-alvo: Professores da educação infantil da rede municipal

Número de vagas: 20

Responsável: Caroline Pugliero Coelho

Inscrições: https://forms.gle/iSjhEwJGswHKnswM8

Mais informações: (55)999286702 ou [email protected]

Oficina Laboratório Experimental de Poéticas (Literatura)

Objetivo: refletir sobre a relação do corpo com o território e como isso chega na palavra e no ato criativo, passando por poetas contemporâneas e autores como Bachelard, Milton Santos, Gonzalo Aguilar, Linda Nocchin, Clarissa Ferreira e Natalie Goldberg, entre outras.

Data: 13 a 17 de junho de 2023

Horário: 8h às 12h

Local: Biblioteca Municipal Mário Quintana

Público-alvo: comunidade em geral

Número de vagas: 20

Responsável: Giana Batista Guterres

Inscrições: https://forms.gle/mk2cYjTGQndThKxRA

Mais informações: (53) 991311691 ou [email protected]

Curso Memória e patrimônio com elementos da linguagem audiovisual (Audiovisual)Objetivo: discutir e abordar teoria e prática sobre cinema, cultura, memória e patrimônio. Fornecer informações sobre o surgimento do cinema e os elementos da linguagem audiovisual (movimentos de câmera, posições de câmera, trilha sonora, entre outros).

Data: 13 a 17 junho de 2023

Horário: terça a sexta das 14:00 às 17:00 e no sábado das 09:00 às 12:00

Local: Unopar, sala 01 (Rua Demetrio Ribeiro, 283)

Público-alvo: estudantes de ensino médio e universitário, professores da área de humanas em qualquer nível

Número de vagas: 30

Responsável: Adriana Gonçalves Ferreira

Inscrições: https://forms.gle/vYKaGhCyKpS1qpPE8

Mais informações: (53) 991173796 ou [email protected]

Oficina Reutilize e Crie (Artesanato)

Descrição: confecção de artesanatos reutilizando materiais recicláveis que o ambiente urbano e rural descartam.

Data: 13 e 15 de junho de 2023

Horário: 14:00 às 17:00

Local: Centro hípico José de Abreu

Público-alvo: moradores da zona rural do centro hípico José de Abreu/Boa Vista) e mães do centro de equoterapia de Alegrete

Número de vagas: 15

Responsável: Mariza Baldissera Pereira

Inscrições: no local

Mais informações: (55) 999174762 ou [email protected]

Curso Escola de Carnaval (Cultura Popular)

Objetivo: formar pessoas com conhecimentos básicos sobre carnaval para inserção de mão de obra e recursos humanos nas escolas de sambas.

Data: 13 e 16 de junho de 2023

Horário: 19:00

Local: Plenário da Câmara Municipal de Vereadores

Público-alvo: comunidades das escolas de samba, prioritariamente pessoas em situação de vulnerabilidade social

Número de vagas: 25

Responsável: Márcio Leonardo Lima Duarte

Mais informações: (55) 999959838 ou [email protected]

Sabão Solidário

Descrição: um evento especialmente projetado para proporcionar uma experiência prática e educativa no fascinante mundo da fabricação artesanal de sabão.

Data: 14 de junho de 2023

Horário: 19:00 às 21:00

Local: Escola Estadual Waldemar Borges

Público-alvo: maiores de 18 anos

Número de vagas: 20

Inscrições: no local

Responsável: ‘Pamela Cristina Peres de Moura

Mais informações: (55)996717180 ou [email protected]

Oficina Da Música à Literatura: A dança das palavras (Literatura)

Objetivo: reconhecer a semelhança entre músicas e poesias fazendo uma análise dessas semelhanças.

Data: 14 e 15 de junho de 2023

Horário: 18:00 às 20:00

Local: Coletivo Multicultural de Alegrete

Público-alvo: amantes da literatura e estudantes a partir de 15 anos

Número de vagas: 25

Responsável: Cátia Simone Machado Moraes

Inscrições: https://forms.gle/FA1sWFJ1sp6TS6pW6

Mais informações: (55) 999300725 ou [email protected]

Oficina Aquarela Mágica (Artes Plásticas)Objetivo: abordar a aquarela de uma maneira simples e prática, mostrando que não é necessário ter dom e sim aprender a trabalhar com o material.

Data: 17 de junho de 2023

Horário: 16:00 às 18:00

Local: UNIPAMPA, sala 105B

Público-alvo: pessoas com idade igual ou superior a 8 anos

Número de vagas: 30 vagas por oficina

Responsável: Amanda Fagundes Gobus Lopes

Inscrições: https://forms.gle/BrZfijzfe3PjTwgEA

Mais informações: (55) 999327746

Oficina Ação Transformadora – Iniciação ao Teatro do Oprimido (Teatro)

Objetivo: dialogar sobre o Teatro do Oprimido, método teatral sistematizado pelo brasileiro Augusto Boal.

Data: 17 de junho de 2023

Horário: 09:00 às 11:30 e 13:30 às 16:00

Local: UNIPAMPA – Campus Alegrete – sala A1-301

Público-alvo: Atores e não atores, a partir de 15 anos.

Número de vagas: 25

Responsável: Patricia da Silva Wiersbitzki

Inscrições: https://forms.gle/MKWUzv9yAQW5Noo27

Mais informações: (55) 981207736 ou [email protected]

INTERVENÇÕES E APRESENTAÇÕES ABERTOS À COMUNIDADE

Victor Lobins – Canções Do Sul do Mundo (Música)

Descrição: Show musical, intimista, violão e voz, tocando canções clássicas do cancioneiro regional do sul do País, como canções de Vitor Ramil, Kleiton e Kledir e Oswaldir e Carlos Magrão.

Data: 12 de junho de 2023 às 20:00 no Centro Cultural de Alegrete

14 de junho de 2023 às 20:00 no Saguão da UNIPAMPA

17 de junho de 2023 às 10:30 no Brick da Praça Getúlio Vargas

Público-alvo: comunidade em geral

Responsável: Victor Lobins

Mais informações: (55) 996859921 ou [email protected]

Imagens do Alegrete (Fotografia)

Descrição: Apresentação de banco de dados com imagens em alta qualidade que possam ser utilizadas por pessoas e empresas em geral, enaltecendo a arquitetura, o bioma e a história do município de Alegrete através de imagens.

Data: 12 de junho de 2023

Horário: 16 horas

Duração: 30 a 40 minutos

Local: Saguão da UNIPAMPA

Público-alvo: Comunidade em geral

Responsável: Susana Blum Vorpagel

Abertura da Semana da Arte e Cultura

Data: 12 de junho de 2023

Horário: 19:00 às 22:00

Local: Centro Cultural de Alegrete

Público-alvo: Comunidade em geral

Número de vagas: 250

Programação:

19:00 Apresentação de violino com William Marques Morales

20:00 Abertura

20:15 Victor Lobins – Canções Do Sul do Mundo

21:15 Roberto Joel canta MPB

Apresentação de Violino (Música)

Descrição: Apresentação musical de violino clássico, contemporâneo e folclórico.

Data: 12 de junho de 2023 às 19:00 no Átrio do Centro Cultural de Alegrete

14, 15 e 16 de junho de 2023 às 11:00 no Saguão da UNIPAMPA

17 de junho de 2023 às 08:30 na Escola Municipal Lions Clube

Público-alvo: Comunidade em geral

Responsável: William Marques Morales

Mais informações: (55) 991752691

Roberto Joel canta MPB

Descrição: Apresentação musical realizada pelo artista local Roberto Joel

Data: 12 de junho de 2023

Horário: 21:00 às 22:00

Local: Centro Cultural de Alegrete

Público-alvo: comunidade em geral

Número de vagas: 250

Responsável: Roberto Joel Oliveira Leal

Mais informações: [email protected] ou (55)99613-6816

Exposição Eu, Passarinho e Performance Feira de Utilidades Poéticas (Literatura)

Descrição: A exposição Eu, Passarinho surge a partir do livro de poesias da artista, em um diálogo entre a Literatura com outras linguagens artísticas

Data: 13 a 17 de junho de 2023

Horário: 09:00 às 21:00 com performance diária com duração de 2h

Local: Unipampa – A1-101

Público-alvo: comunidade em geral

Responsável: Giana Batista Guterres

Mais informações: [email protected] ou (53) 99131-1691

Arte Além dos Muros (Artes Plásticas)

Descrição: Realização de pinturas em muros da escola para que os estudantes possam expressar sua arte.

Data: 13 a 16 de junho de 2023 (visitação recomendada a partir de 16 de junho)

Horário: 14:00 às 17:00

Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental Farroupilha

Público-alvo: Estudantes, famílias e comunidade do bairro em geral.

Número de vagas: 15 estudantes

Responsável: Luciane Reinoso Soares

Mais informações: (55) 999698600 ou [email protected]

Performance: O Ator e o Poeta (Teatro)

Descrição: Essa performance tem o intuito de levar a poesia onde o público está, estabelecendo um diálogo espontâneo e interativo com as pessoas ali presentes.

Data e Local: 14 de junho de 2023 às 16:00 no Calçadão

15 de junho de 2023 às 16:00 na Praça General Osório (Praça Nova de Alegrete)

16 de junho de 2023 às 20:15 na UNIPAMPA, restaurante universitário

17 de junho de 2023 às 16:00 no Centro Cultural de Alegrete

18 de junho de 2023 às 16:00 na Praça dos Patinhos (Parque Rui Ramos)

Duração: 30 minutos

Público-alvo: comunidade em geral

Responsável: Francisco Cleber da Silva Ravalha (Nome artístico: Tito Ravagglia)

A poesia por trás dos traços e das cores: Uma exposição imersiva (Artes Plásticas e Literatura)

Descrição: A ideia é que os visitantes da exposição sintam-se como se estivessem dentro de um livro de contos e poemas. As ilustrações digitais baseadas em contos e poemas são transformadas em esculturas e painéis para que os visitantes possam interagir.

Data: 14 a 17 de junho de 2023

Horário: 09:00 às 21:00

Local: UNIPAMPA, sala A1-201

Público-alvo: comunidade em geral

Responsável: Amanda Fagundes Gobus Lopes

Mais informações: (55) 999327746 ou [email protected]

Intervenção muralista: A vida de João da Cunha Vargas (Artes Plásticas)

Descrição: Homenagem, em forma de mural, à vida do poeta João da Cunha Vargas, pessoa que muito colaborou para a poesia e música nativista do Rio Grande do Sul.

Data: 14 a 17 de junho de 2023

Horário: manhã e tarde

Local: UNIPAMPA – lateral do prédio A3

Público-alvo: comunidade em geral

Responsável: Deivisom Schirmer de Lima

Mais informações: [email protected] ou (51) 99786-3401

Exposição Madre Tierra: cores e texturas (Artes Plásticas)

Descrição: Essa exposição busca a aproximação das pessoas participantes à terra, através da exposição de imagens, ilustrações e pinturas, e do manuseio de argila.

Data: 14 e 15 de junho de 2023

Horário: 09:00 às 21:00

Local: UNIPAMPA, sala A1-301

Público-alvo: comunidade em geral (15 vagas concomitantes)

Responsável: Carine Josiéle Wendland

Mais informações: [email protected] ou (51) 99834-2180

Projeto Rima

Descrição: “Rima” é um show musical proposto pelos intérpretes, compositores e instrumentistas Igor Tadielo e Pablo Cardoso, com participação literária de Juliano Santos. Trata-se de um show em formato intimista, pautado na força e peculiaridade da música e da poesia do Rio Grande do Sul.

Data: 14 de junho de 2023

Horário: 19:00

Duração: 1 hora e 15 minutos

Local: Centro Cultural de Alegrete

Público-alvo: Comunidade em geral

Número de vagas: 250

Responsável: Igor Tadielo Cezar

Mais informações: (55) 999942681 ou [email protected]

Erva Buena – poesia e canção (Música)

Descrição: apresentação em formato sarau com composições próprias intercaladas com recital de poemas autorais do Erva Buena

Data: 15 de junho de 2023

Horário: 19 horas

Duração: 1 hora e 20 minutos

Local: Centro Cultural de Alegrete

Público-alvo: Comunidade em geral

Número de vagas: 250

Responsável: Fernando Herley Lacerda Saldanha Filho e Rafael Ovídio da Costa Gomes

Mais informações: (55996600654) ou [email protected]

Origami: a Arte das Dobraduras (Artes Plásticas)

Descrição: Divulgar a cultura milenar do origami entre adolescentes e profissionais da educação pública.

Data: 16 de junho de 2023

Horário: 19:30 às 22:00

Local: Coletivo Multicultural de Alegrete

Público-alvo: Professores e alunos da rede pública

Inscrições: no local

Responsável: Júlia Protti da Siva

Mais informações: (55) 997030132 ou [email protected]

Caetanas (Literatura)

Descrição: intervenção artística por meio de um recital poético, com resgate cultural da importância da mulher na história do povo gaúcho contada em versos.

Data: 16 de junho de 2023

Horário: 19:00 às 20:00

Local: Átrio do Centro Cultural de Alegrete

Público-alvo: comunidade em geral

Responsável: Caroline Pugliero Coelho

Mais informações: (55) 999286702 ou [email protected]

Suingueiros do Sul Brasil (Música)

Descrição: show com o objetivo de apresentar algumas das obras dos principais músicos nascidos nas décadas de 1940 e 1950 no Rio Grande do Sul, identificados com a produção musical da comunidade negra distribuída pelo “Atlântico Negro” (África e América), tais como: Luis Vagner, Bedeu e Pau-Brasil.

Data: 16 de junho de 2023

Horário: 17:00 às 18:30

Local: Escola Honório Lemes

Público-alvo: Comunidade em geral

Responsável: Matheus Suñe de Oliveira

Mais informações: (51) 996909995 ou [email protected]

“Um Cantar de Três Bandeiras” (Música)

Descrição: show musical tocado e cantado, evidenciando a irmandade dos povos que formam a “Pampa Gaucha”.

Data: 16 de junho às 11:00 na Praça Getúlio Vargas (em frente ao chafariz),

17 de junho de 2023 às 10:30 na Escola Municipal Lions Clube

Duração: 1 hora e 30 minutos

Público-alvo: Comunidade em geral

Responsável: Olivério Oelsner Coelho

Transfordance (Dança)

Descrição: Workshop vivencial utilizando dinâmicas corporais, dança criativa, a livre expressão corporal, a exploração de emoções e aplicação de vivências e exercícios seguindo o princípio da PNL (programação neurolinguística).

Data: 17 de junho de 2023

Horário: 15:00 às 17:00

Local: Saguão da UNIPAMPA

Público-alvo: comunidade em geral

Número de vagas: 30

Inscrições: https://forms.gle/fRL8uPi2xgruABPb6

Responsável: Viviane Maria de David do Amaral

Mais informações: [email protected] ou (55) 99615-0367

A Incrível Fábrica do Mister Negrinho (Teatro interativo)

Descrição: performance de teatro interativo utilizando materiais retirados do meio ambiente, transformando lixo em ferramentas de conscientização através da arte.

Data: 17 de junho de 2023

Horário: 09:00

Duração: 50 minutos

Local: Escola Municipal Lions Clube

Público-alvo: comunidade em geral

Responsável: Eduardo Amaro

A Voz da Juventude (Música)

Descrição: apresentação artística-musical de jovens cantores e instrumentistas da cidade de Alegrete, todos alunos do Projeto Seguimos Sonhando.

Data: 17 de junho de 2023

Horário: 10:00

Duração: 1 hora

Local: Praça General Osório (Praça Nova de Alegrete)

Público-alvo: Comunidade em geral

Responsável: Filipi Oelsner Coelho

Tulio Urach 5.0 (Música)

Descrição: Apresentação de uma seleção de músicas de Túlio Urach interpretadas pelas bandas Black Stone, Tchê Roots, Samba Chique e os cantores Cristiano Fantinel, Filipi Coelho, João Maria, Victor Lobins, entre outros.

Data: 17 de junho de 2023

Horário: 15:00 às 16:00

Local: UNIPAMPA

Público-alvo: comunidade em geral

Responsável: Marco Tulio Urach Da Rosa

Mais informações: (55) 99639-6909 ou [email protected]

Show e Encontro BlackStorm – Dividindo Experiências Musicais (Música)

Descrição: Roda de conversa com integrantes das bandas Brainstorm e Blackstone para troca de experiências com o público, seguido de um show com as duas bandas.

Data: 17 de junho de 2023

Horário: 17:00 às 20:00

Local: Centro Cultural de Alegrete

Público-alvo: comunidade em geral

Número de vagas: 250

Responsável: Emilio Roberto Reginaldo Tubino

Mais informações: [email protected] ou (55) 99727-0471

Chão Batido: o resgate de uma história (Audiovisual)

Descrição: exibição do curta metragem Chão Batido: o resgate de uma história, que mostra à comunidade alegretense o Chão Batido, local tradicional de festas gaúchas e carnavalescas situado no 2º Distrito de Alegrete, Passo Novo. Um espaço cultural criado há vários anos devido ao preconceito que a família sofria quando tentava participar de eventos em outras casas de festas. Ele resistiu ao tempo e hoje a família, amigos e simpatizantes que por lá passam tem alguma memória afetiva para relatar sobre o salão ou sobre seus fundadores.

Data: 18 de junho de 2023

Horário: 15:00 horas

Local: Praça do Passo Novo

Público-alvo: comunidade em geral

Responsável: Merlen da Luz Alves

Mais informações: (55)999732512 ou [email protected]

Conto animado sobre o folclore brasileiro (Audiovisual)

Descrição: exibição de curta sobre o folclore brasileiro, focando numa história original e assustadora sobre a bruxa cuca, sobre um guerreiro numa missão para acabar com sua maldade.

Data: 18 de junho de 2023

Horário: 16:00

Local: Centro Cultural de Alegrete

Público-alvo: comunidade em geral

Responsável: Lucas Balejo Cardoso

Mais informações: (55)999483139 ou [email protected]

INTERVENÇÕES E APRESENTAÇÕES EM ESCOLAS E INSTITUIÇÕES

Sons do Brasil (Música)

Descrição: Execução de músicas das diferentes regiões do Brasil objetivando retratar a riqueza e a pluralidade da diversidade musical e cultural deste país. O repertório será composto de canções de domínio público, nos seguintes gêneros: xote, baião, marcha-rancho carnavalesco, canções de seresta, valsa e regionais gaúchas.

Data: 12 de junho de 2023 das 14:00 às 16:00 no Lar Ari Vargas Paim

14 de junho de 2023 das 15:00 às 16:30 no Lar Vicente de Paula

15 de junho de 2023 das 14:00 às 16:00 no Residencial Geriátrico Viver

Público-alvo: Idosos

Responsável: Nelson Geovani da Rosa Castilhos

Mais informações: (55) 996815041 ou [email protected]

Origami: a Arte das Dobraduras (Artes Plásticas)

Descrição: Divulgar a cultura milenar do origami entre adolescentes e profissionais da educação pública.

Data: 12 de junho de 2023 das 08:30 às 11:00 na EMEB Eurípedes Brasil Milano

14 de junho de 2023 das 08:00 às 12:00 na EMEB Princesa Isabel

Público-alvo: Professores e alunos da rede pública

Responsável: Júlia Protti da Siva

Mais informações: (55) 997030132 ou [email protected]

Circuito de Cinema Alegretense

Descrição: Exibições de curtas metragens produzidos em Alegrete em bairros periféricos de Alegrete.

Data: 13 de junho de 2023 às 19:00 na Escola Dr. Romário Araújo de Oliveira

Data: 14 de junho de 2023 às 19:30 na Escola Dr. Lauro Dornelles

Data: 15 de junho de 2023 às 15:00 na Igreja dos Mórmons

Público-alvo: Crianças, adultos e idosos

Responsável: Alisson Thiago De Avila Machado

Mais informações: (55)981715901 ou [email protected]

Cartas de Afeto – Caminhos para a Liberdade (Audiovisual e Literatura)

Descrição: Apresentação do documentário Cartas de Afeto baseado no projeto de mesmo título que tem como objetivo a troca de cartas entre a equipe do projeto e as detentas, seguido de roda de conversa.

Data: 14 de junho de 2023 às 19h30 na Escola Estadual Waldemar Borges

15 de junho de 2023 às 19h30 na EMEB Lions Clube

16 de junho de 2023 às 8h30 na EMEB Francisco Carlos

16 de junho de 2023 às 20h no Colégio Emílio Zuñeda

Público-alvo: estudantes dos anos finais, ensino médio e EJA

Número de vagas: definido pelas instituições

Responsável: Ana Lúcia Silva Vargas

Mais informações: (55) 996897499 ou [email protected]

Mandala Medicinal (Cultura Popular)

Descrição: Estudo do relógio do Corpo humano e o valor das ervas medicinais na nossa saúde.

Data: 14 de junho de 2023

Horário: 14:00 às 17:00

Local: Espaço Recanto da Vovó Mulata (Av. Eurípedes Brasil milano 1068).

Público-alvo: estudantes das escolas Demétrio Ribeiro e Freitas Valle

Responsável: Eliane Eloa Araujo da Silveira

Mais informações: (55) 99631-8822

Roberto Joel canta MPB

Descrição: Apresentação musical realizada pelo artista local Roberto Joel

Data: 15 de junho de 2023

Horário: 09:00 às 10:00

Local: Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Público-alvo: Idosos

Número de vagas: 50

Responsável: Roberto Joel Oliveira Leal

Mais informações: [email protected] ou (55)99613-6816

Desenvolvendo Talentos (Gastronomia)

Descrição: Oficina gastronômica sensorial com o intuito de oferecer qualificação profissional a adolescentes em situação de vulnerabilidade, bem como fomentar o empreendedorismo na cidade.

Data: 15 de junho de 2023 das 14:00 às 16:00

16 de junho de 2023 das 09:00 às 11:00 e das 14:00 às 16:00

Local: Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Alegrete – APAE

Público-alvo: Jovens a partir dos 15 anos de idade em situação de vulnerabilidade social os quais sejam portadores de deficiência intelectual e/ou múltipla.

Responsável: Camila Oelsner Coelho de Oliveira

Mais informações: [email protected] ou (55) 99980-4296

Cinemóvel (Audiovisual)

Descrição: levar o cinema para comunidades carentes que não têm acesso a produções cinematográficas, abordando temas voltados para a responsabilidade social, direitos humanos, meio ambiente, cultura brasileira, entre outros.

Data: 16 de junho de 2023

Horário: 14:00

Duração: 2 horas

Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental Oswaldo Dornelles

Público-alvo: Crianças do Ensino Fundamental

Responsável: Matheus Suñe de Oliveira

Transfordance (Dança)

Descrição: Workshop vivencial utilizando dinâmicas corporais, dança criativa, a livre expressão corporal, a exploração de emoções e aplicação de vivências e exercícios seguindo o princípio da PNL (programação neurolinguística).

Data: 16 de junho de 2023

Horário: 14:00 às 16:00

Local: Presídio de Alegrete

Público-alvo: detentas

Número de vagas: 30

Responsável: Viviane Maria de David do Amaral

Mais informações: [email protected] ou (55) 99615-0367

CURSOS E OFICINAS EM ESCOLAS E INSTITUIÇÕES

Oficina de Gaita Ponto (Música)

Objetivo: apresentar a importância da música através do instrumento “Gaita Ponto de 8 baixos”, mostrando os benefícios do instrumento para o fortalecimento das conexões neurais do cérebro, promoção da capacidade de concentração, estimulo a memória, desenvolvimento e melhora das habilidades motoras, entre outros.

Data: 12 de junho de 2023

Horário: 09:00

Local: EMEB Luiza de Freitas Valle Aranha

Público-alvo: estudantes com idade de 8 a 12 anos

Número de vagas: 10

Responsável: Gustavo Alves de Oliveira

Mais informações: (55)996454163 ou [email protected]

Música como instrumento de aprendizagem de língua inglesa para crianças (Música)

Descrição: Apresentação da língua inglesa de forma lúdica para crianças com a ajuda de um violonista iremos propor às crianças cantarem com a voz e o violão as canções.

Data: 13 a 15 de junho de 2023 das 09:00 às 10:30

16 de junho de 2023 das 15:30 às 16:30

Local: Sociedade Alegretense de Apoio à Infância e Adolescência (SAAIA)

Público-alvo: crianças de 05 a 09 anos participantes do Projeto Partilhar da SAAIA

Responsável: Cheryl Vanessa Pinto Hermes

Mais informações: (55)996388127 ou [email protected]

Curso “O Dançar e Cantar do Peão e da Prenda” (Patrimônio cultural)

Objetivo: Desmistificar e ampliar o conhecimento sobre como as danças e músicas tradicionais gaúchas desenvolveram-se ao longo do tempo, bem como o contexto histórico e social em que foram pesquisadas e publicadas.

Data: 13 de junho às 09:00 na APAE

16 de junho às 14:00 na Escola Eurípedes Brasil Milano

Público-alvo: estudantes das instituições

Número de vagas: definido pelas instituições

Responsável: Olivério Oelsner Coelho

Curso O Acordeon pelo Mundo (Música)

Objetivo: apresentar a história do acordeon, suas origens e trajetória até chegar ao Rio Grande do Sul e entender a mecânica interna deste instrumento que é tão complexo e ao mesmo tempo tão popular.

Data: 14 de junho de 2023

Horário: Das 07:45 às 11:45 e das 13:15 às 17:15

Local: Escola Estadual Demétrio Ribeiro

Público-alvo: estudantes do Ensino Médio

Número de vagas: estudantes do ensino médio

Responsável: Stanley de Oliveira Fernandes

Mais informações: (55)997065728 ou [email protected]

Oficina de violão – Cordas do futuro (Música)

Objetivo: Desenvolver práticas pedagógicas voltadas ao fazer musical com o intuito de promover a socialização e inclusão de crianças em situação de vulnerabilidade social através da prática do instrumento violão.

Data: 14 de junho das 09:00 às 12:00 na Escola Eurípedes Brasil Milano

15 de junho das 13:30 às 16:30 na Escola Princesa Isabel

Público-alvo: estudantes de 7 à 15 anos

Número de vagas: 15 por oficina

Responsável: Matheus Suñe de Oliveira

Mais informações: (51)996909995 ou [email protected]

Oficina Contribuição indígena na formação da identidade gaúcha: histórias não contadas (Cultura Popular)Objetivo: compreender a construção da história e narrativas da identidade e cultura gaúcha, trazendo as histórias não contadas na perspectiva indígena e provocando reflexões.

Data: 14 e 16 de junho de 2023 das 08:30 às 11:00 e das 14:00 às 16:30

na Escola Municipal Lions Clube

15 de junho de 2023 às 08:00 às 11:30 no Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha

Público-alvo: estudantes a partir do 6º ano de escolas públicas

Número de vagas: 40 vagas por oficina

Responsável: Onório Isaias de Moura

Oficina Respeita AS GURIA! (Teatro)

Objetivo: trabalhar os cinco tipos de Violência Contra a Mulher (física, psicológica, sexual, patrimonial e moral) utilizando técnicas teatrais do método de Improvisação e do Teatro do Oprimido, a fim de informar, prevenir e orientar sobre todo e qualquer tipo de violação.

Data: 15 e 16 de junho de 2023

Horário: 19:00 às 22:00

Local: online

Público-alvo: Mulheres (Cisgênero, Transgênero, Não-binário)

Inscrições: https://forms.gle/4TCLyCaabJHpC5To9

Responsável: Cássia Pilar Salgado

Mais informações: [email protected]

Oficina Aquarela Mágica (Artes Plásticas)Objetivo: abordar a aquarela de uma maneira simples e prática, mostrando que não é necessário ter dom e sim aprender a trabalhar com o material.

Data: 15 de junho de 2023 das 08:30 às 11:30 e das 14:00 às 17:00 na EMEB Francisco Carlos

17 de junho de 2023 às 09:30 às 11:30 na Escola Municipal Lions Clube

Público-alvo: pessoas com idade igual ou superior a 8 anos

Número de vagas: 30 vagas por oficina

Responsável: Amanda Fagundes Gobus Lopes

Mais informações: (55) 999327746

Oficina Linguagem Musical (Música)

Objetivo: despertar nos estudantes o interesse pela música através do estudo de composições de artistas brasileiros (estudo de letras e melodias).

Data: 16 de junho

Horário: manhã e tarde

Local: Escola Demérito Ribeiro

Público-alvo: estudantes do 4°, 5° e 6º ano de escolas públicas

Número de vagas: 30

Responsável: Filipi Oelsner Coelho

Mais informações: (55) 991798747 ou [email protected]

Oficina Mural da União (Artes Plásticas)

Objetivo: realizar desenhos e pinturas dentro da temática étnico-racial, retratando passagens da história da cidade de Alegrete com ênfase no mundo do trabalho e nos ofícios tradicionais que compõem a formação econômica, social e cultural do município.

Data: 16 de junho das 14:00 às 17:00

17 de junho das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00

18 de junho das 14:00 às 17:00

Local: União Operária

Público-alvo: estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio

Número de vagas: 20

Responsável: Bolívar Schlottfeldt Marini

Mais informações: (55)999234145 ou [email protected]

Oficina Iniciação a composição Regional (Música)

Objetivo: vivenciar a iniciação a composição musical regional, melódica e poética, utilizando o modelo C(L)ASP proposto por Keith Swanwick, conhecido no Brasil como modelo TECLA, com ênfase na experienciação e na composição musical.

Data: 12 de junho de 2023 na Escola Francisco Carlos

Data: 13 de junho de 2023 na Escola Marcelo Faraco

Horário: a definir

Público-alvo: jovens e adolescentes

Número de vagas: 20

Responsável: Igor Tadielo Cezar

Mais informações: (55)999942681 ou [email protected]

Já aconteceu

Oficina de Contação de Histórias – Necessidade e cuidado ao tratar do tema do abuso sexual, físico e psicológico contra crianças e adolescentes (Literatura)

Objetivo: propiciar subsídios teóricos e metodológicos de orientação quanto à necessidade e cuidado ao tratar com as crianças e adolescentes sobre o tema de abuso sexual, ensinando formas de proteção através do diálogo e da denúncia, por meio do recurso lúdico da Contação de Histórias.

Oficineira: Ana Lúcia Vargas

Data: 12, 13 e 14 de abril de 2023

Horário: 18:30

Local: Biblioteca Pública Mário Quintana

Público- alvo: professores regentes, professores que atuam em bibliotecas escolares, contadores(as) de história e orientadores(as) educacionais.

Número de vagas: 20

Mais informação: (55) 996897499

O Teatro do Oprimido na Educação de Jovens e Adultos (Teatro)

Descrição: realização de encontros de exercícios teatrais a partir do Teatro do Oprimido criado pelo teatrólogo Augusto Boal com posterior apresentação de espetáculo em 4 escolas de EJA – Educação de Jovens e Adultos.

Data: 22 de abril de 2023

Horário: 16 horas

Local: Coletivo Multicultural de Alegrete

Público-alvo: A partir dos 16 anos

Responsável: Paulo César Fagundes do Amaral

Mais informações e inscrições: (55999230571) ou [email protected]

Oficina Literária Aventuras juvenis (Literatura)

Objetivo: ensinar a arte da criação literária a todos os interessados, seja o básico de como criar o universo de um livro à algo mais complicado como técnicas de escrita.

Data: 30 de abril de 2023

Horário: 15:30 às 20:30

Local: Centro Cultural de Alegrete

Público-alvo: comunidade em geral

Número de vagas: 200

Responsável: Lucas Balejo Cardoso, com a participação do professor Nelson Carus e da professora Jane Vilaverde.

Inscrições: não há necessidade de inscrições prévia

Mais informações: (55) 999483139 ou [email protected]

Oficina Literária Aventuras juvenis (Literatura)Objetivo: ensinar a arte da criação literária a todos os interessados, seja o básico de como criar o universo de um livro à algo mais complicado como técnicas de escrita.

Data: 15 de maio de 2023 das 10:30 às 12:00 no EMEB João André Figueira (Polo do Durasnal)

18 de maio de 2023 das 14:30 às 17:30 no Colégio Emílio Zuñeda

19 de maio de 2023 das 08:30 às 12:30 na EEEM Demétrio Ribeiro

Público-alvo: estudantes do ensino fundamental e ensino médio

Número de vagas: definidas pelas instituições

Responsável: Lucas Balejo Cardoso

Mais informações: (55) 999483139 ou [email protected]

Contando Histórias Indígenas (Literatura)

Descrição: Hora do conto em escolas públicas de Alegrete.

Data: 22 de maio de 2023 (anterior a semana), três sessões a partir das 09:00 no Colégio Emílio Zuñeda

01 de junho de 2023 (anterior a semana), três sessões a partir das 14:00 na EEEF Farroupilha

Duração: 30 min cada sessão

Público-alvo: estudantes dos anos iniciais e fundamental

Número de vagas: definidas pelas instituições

Responsável: Tatiane Felipeto Quintana

Mais informações: (55996334438) ou [email protected]

Baile de Rancho “Seu Luiz” (Música)

Descrição: o Baile de Rancho “Seu Luiz” é uma homenagem realizada por Stanley Oliveira ao avô gaiteiro Luiz Carlos Oliveira, através de um resgate da cultura gaúcha dos bailes de antigamente, onde a música se dava ao som da gaita, violão e pandeiro.

Data: 03 de Junho de 2023 (anterior a semana)

Horário: 19:00

Local: DTG Clube Juventude de Alegrete

Público-alvo: comunidade em geral (50 vagas)

Responsável: Stanley de Oliveira Fernandes

Mais informações: [email protected] ou (55) 99706-5728

Oficina Carolinas do Alegrete – narrativas pretas em ação (Literatura)

Objetivo: realizar escrita criativa com mulheres pretas, utilizando como aporte teórico-prático a literatura de Carolina Maria de Jesus.

Data: 10 e 11 de junho de 2023 (anterior a semana)

Horário: 14:00 às 18:00

Local: Coletivo Multicultural de Alegrete

Público-alvo: estudantes pretas maiores de 12 anos

Número de vagas: 10 vagas para pretas e 2 para não pretas

Responsável: Merlen da Luz Alves

Inscrições: https://forms.gle/wEsPp5cLicWqbsj3A

Mais informações: (55) 999732512

Mudanças, danças e andanças (Dança)

Descrição: Evento relacionado à dança e ao empoderamento feminino. Na primeira parte, são abordadas as mudanças positivas que a prática da dança pode trazer para quem a pratica (autoconfiança, empoderamento, saúde mental, entre outras). Na segunda parte, acontece a performance de dança envolvendo samba e alguns ritmos árabes, bem como a fusão entre eles.

Data: 11 de junho de 2023 (anterior a semana)

Horário: 15:00

Duração: 45 minutos

Local: Centro Cultural de Alegrete

Público-alvo: mulheres e público lgbtqia+

Número de vagas: 100

Responsável: Carlise Lesonier Maldonado da Silva

Mais informações: (55) 997299213 ou [email protected]