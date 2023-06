Festival da Linguica ganha visibilidade na Expotchê, em Brasília

O alegretense Rudi Pinto esteve presente na 30ª edição da Expotchê, a principal feira de cultura gaúcha no Distrito Federal, que ocorreu entre os dias 1º e 11 de junho. Durante o evento, Rudi teve a oportunidade de estabelecer contatos com autoridades federais e ressaltar a importância de Alegrete, não apenas como a “Capital Estadual da Linguiça Tradicional Campeira”, mas também como um potencial destino turístico.

A diretora do Departamento de Planejamento e Competitividade, Cláudia Mara Borges, também destacou a importância de ter Alegrete presente no evento. A participação do município na Expotchê foi vista como uma oportunidade para fortalecer os laços com o governo federal e promover o projeto que já está em tramitação na Assembleia Legislativa, visando tornar Alegrete a “Capital Nacional da Linguiça Campeira”.

O objetivo desse projeto é evidenciar ainda mais a cidade, impulsionando seu desenvolvimento como um polo turístico. Além disso, Rudi ressaltou que a participação na Expotchê também teve o intuito de divulgar a II Edição do Festival Estadual da Linguiça Campeira, programado para março de 2024. A expectativa é que o evento conte com uma estrutura ainda maior em relação ao ano anterior, atraindo mais expositores e destacando a inconfundível qualidade da linguiça alegretense.

A primeira edição do Festival da Linguiça, realizada pela Prefeitura Municipal de Alegrete em parceria com entidades como o Sindicato Rural de Alegrete (SRA), o Centro Empresarial de Alegrete (CEA) e a Associação Alegretense das Agroindústrias (ALEGRO), superou todas as expectativas. O evento recebeu mais de 50 mil pessoas ao longo de três dias, e foram vendidas mais de 15 toneladas do produto.

Rudi atualmente assessor do Deputado Afonso Motta e um dos influenciadores do Projeto de Lei 312/2019, tem desempenhado um papel fundamental na promoção do município de Alegrete. Esse projeto, de autoria do deputado estadual Luiz Marenco (PDT) e indicado pelo então vereador Rudi Pinto, declarou Alegrete como a “Capital Estadual da Linguiça Tradicional Campeira”, em 2020.

O reconhecimento como a “Capital Estadual da Linguiça Tradicional Campeira” e a busca pelo título de “Capital Nacional da Linguiça Campeira” fortalecem a identidade e a economia local, abrindo portas para um futuro promissor no turismo e na valorização da cultura gaúcha.