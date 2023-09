Começou a coleta para exames gratuitos em cavalos para o desfile de 20 de Setembro

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na segunda-feira(4), a coleta de material para exames gratuitos teve início em Alegrete, graças à emenda do Deputado Federal Márcio Biolcchi. Mesmo com chuva, a equipe da empresa vencedora da licitação não hesitou em começar o trabalho. A clínica veterinária responsável pela realização dos exames está localizada na cidade de Rosário do Sul.

Rio Ibirapuitã em Alegrete passa dos 8 metros e liga o sinal de alerta

Até o momento, 400 pessoas já encaminharam seus pedidos, e espera-se que cerca de 1200 exames sejam realizados. Cleo, responsável pelo processo, afirmou que ainda é possível fazer o cadastro. Uma comissão composta pela Inspetoria Veterinária, 4ª Região Tradicionalista e Coordenação dos Festejos está realizando a triagem para determinar quem realmente se enquadra para receber esse benefício. Os exames visam detectar a gripe equina e a anemia em cavalos.

Tradicionalistas alegretenses abraçam praça Getúlio Vargas

Cléo Severo Trindade, coordenador dos Festejos Farroupilhas, esclareceu o procedimento que os cavalarianos de baixa renda devem seguir para realizar os exames em seus cavalos, que serão usados nos desfiles dos Festejos deste ano. Ele destacou que o recurso de 200 mil reais foi viabilizado por meio da emenda do Deputado Federal Márcio Biolcchi.

Aqueles que são trabalhadores rurais devem apresentar uma cópia da carteira de trabalho ou comprovar sua inscrição em um programa social. O atendimento está disponível no escritório ao lado do Museu do Gaúcho, na Zona Leste da cidade.