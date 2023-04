Comunidade lamenta situação do lago do Parque Rui Ramos

Um dos parques mais bonitos da cidade e Região, o parque Rui Ramos, é um espaço verde importantíssimo, quase no centro da cidade, onde famílias e pessoas da comunidade se reúnem para um chimarrão ou a prática de exercícios.

Quem vai com frenquência ao local tem percebido um certo abandono com relação ao lago. Na proteção que dá acesso à água, telas amassadas ou arrancadas. A falta de proteção adequada, observam alguns, é um perigo para quem está com crianças.

Uma pensionista que não é de Alegrete, mas mora há anos na cidade comentou: – Eu adoro esse lugar, venho sempre tomar chimarrão, mas acredito que a Prefeitura precisa melhorar os cuidados com este lago, água muito suja e animais mortos. Disse, ainda, que poucas cidades tem um parque como este e que a Prefeitura tem que cuidar e valorizar.

Um homem que não quis se identificar, enquanto jogava pães no lago, disse que o local tem palometas, que teriam vindo, com a última enchente. E que no período de muita seca elas comeram as carpas que tinham no local.

O Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino Soares, diz que serão revitalizados a ponte, o quiosque e vão verificar a situação das telas de proteção do lago.