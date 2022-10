Condutor não respeita sinalização e provoca acidente no Centro

No início da tarde desta segunda-feira(24), um acidente entre um Celta e um Fiat Mobi, resultou em danos de grande monta nos dois veículos.

Conforme relato de um jovem, que dirigia o Celta, ele seguia na rua Rua Presidente Roosevelt em direção a Avenida Doutor Lauro Dorneles.

Contudo, no cruzamento com a rua General Sampaio, destacou que não visualizou o Fiat Mobi que trafegava sentido bairro/centro e avançou, cortando a preferencial da motorista.

Com o impacto, os dois veículos tiveram avarias consideráveis e o Fiat Mobi não teve condições de rodar.

A Brigada Militar foi acionada e, por não ter feridos, a ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal.

O acidente foi por volta das 13h20min, desta segunda, no cruzamento das ruas Presidente Roosevelt com General Sampaio, Centro, em Alegrete. De acordo com informações preliminares, o motorista do Celta, não possui Carteira Nacional de Habilitação(CNH).