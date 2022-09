Desfile do Passo Novo mostrou o orgulho de ser gaúcho

Share on Email

A tradição e cultura daquela comunidade rural se enchou de orgulho no dia 18 quando peões e prendas daquela região do Município e muitos que vão aqui de Alegrete realizaram o seu desfile gaúcho.

O desfile iniciou às 9h e depois o público que participou e os convidados se dividem em churrasco e baile, entre os dois CTGs da localidade.

Cerca de 200 cavalarianos participaram do Desfile alusivo ao 20 de setembro na Vila de Passo Novo. Depois de dois anos de pandemia, os tradicionalistas estavam com vontade de desfilar, lembrou Rosiane Machado, do CTG Nico Dorneles.

Fotos Alair Almeida